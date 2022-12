Call of Duty: Modern Warfare 2: Neue Leaks zu Season 2 aufgetaucht

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Castle-Comeback gilt als immer wahrscheinlicher

Warzone 2.0 könnte Resurgence-Map bekommen

Für Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 2 bekommen wir dank frischer Leaks nun ein paar neue Eindrücke spendiert. Dabei lässt sich die Wiederkehr einer klassischen Karte erkennen.Konkret sehen wir auf dem durchgesickerten Marketing-Material die Key Art, die eine japanisch angehauchte Thematik durchscheinen lässt. Außerdem verrät ein Artwork, dass die Castle-Map passenderweise in Call of Duty: Modern Warfare 2 ihren Einzug feiern könnte.Ursprünglich handelt es sich bei der Castle-Karte um eine Multiplayer-Map von Call of Duty World at War . Sie erinnert an eine alte japanische Festung inmitten des Zweiten Weltkrieges. Zwar kam Castle bereits für Call of Duty: Vanguard zurück, allerdings sah man sie noch nie in der modernen Thematik der populären Shooter-Serie.Ganz nebenbei lässt das Artwork noch auf die Rückkehr des Operators Ronin aus der 2019er-Version von Call of Duty: Modern Warfare schließen. Dieser tritt stilecht mit einem Schwert, das an ein japanisches Katana erinnern dürfte, in Erscheinung.Zwar gibt es die geleakten Artworks in der ursprünglichen Quelle aufgrund eines Urheberrechtsvermerks nicht länger zu sehen, allerdings hat WhatIfGaming alles Wichtige für euch noch einmal inklusive Bildmaterial zusammengefasst. Aufgrund des Vermerks lässt sich aber fast schon sicher davon ausgehen, dass es sich bei den Leaks tatsächlich um handfeste Informationen handelt.Im Rahmen eines separaten Leaks wurde jüngst die neue Warzone 2-Karte geteasert. Bei dieser handelt es sich um eine wesentlich kleinere Insel, die ebenfalls ein Schloss beherbergen soll. Vorstellbar ist die Rückkehr des Resurgence-Modus in Call of Duty: Warzone 2 , aber auch, dass die Karte für den DMZ- sowie den Ground War-Modus genutzt werden könnte, legen aufmerksame Beobachter nahe.Letztes aktuelles Video: VideoTest