Call of Duty: Modern Warfare 2: Kostenloses Multiplayer-Wochenende angekündigt

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Alle Inhalte des Gratis-Tests

Gratis-Wochenende und doppelte Erfahrungspunkte

Ihr habt bereits einen Blick auf Call of Duty: Modern Warfare 2 geworfen, seid euch aber trotz unseres Tests noch unsicher? Dann könnt ihr an diesem Wochenende den Shooter ausprobieren – wenn ihr Multiplayer mögt.Activision und Entwickler Infinity Ward öffnen vom 15. bis zum 19. Dezember 2022 die Tür zum Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2. Zumindest ein Stück weit, denn euch werden während des Gratis-Wochenendes längst nicht alle Inhalte zur Verfügung stehen.Wie bereits erwähnt könnt ihr am Wochenende zum einen ausschließlich den Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2 ausprobieren. Die Singleplayer-Kampagne und auch der Koop-Modus bleiben außen vor und können nicht gespielt werden.Zum anderen erhaltet ihr in der Gratisversion nicht den vollständigen Zugang zum Mehrspieler-Modus. Mit Shipment, Farm 18 und El Asilo stehen lediglich drei Maps und mit Team Death-Match, Kill Confirmed, Domination und Hardpoint vier Spielmodi parat. Immerhin können die Modi in First- und Third-Person-Perspektive ausprobiert werden.Waffen und Verbesserungen, die ihr während der Zeit freischaltet, könnt ihr übrigens in die Vollversion übernehmen. Sofern ihr euch nach dem Gratis-Wochenende zu einem Kauf entscheidet.Der Startschuss für das Gratis-Wochenende von Call of Duty: Modern Warfare 2 fällt am 15. Dezember um 19:00 Uhr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S. Schluss ist dann am 19. Dezember, ebenfalls um 19:00 Uhr. Wollt ihr danach weiterspielen, müsst ihr den Ego-Shooter kaufen oder euch alternativ dem Battle Royale-Ableger Call of Duty: Warzone 2.0 widmen, welcher Free-to-Play ist.Neben dem Gratis-Wochenende, von dem natürlich vorrangig neue Spieler profitieren, gibt es vom 15. bis zum 19. Dezember außerdem doppelte Erfahrungspunkte. Die Aktion gilt für alle Spieler und ermöglicht es euch, schneller im Level aufzusteigen.Letztes aktuelles Video: VideoTest