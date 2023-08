Call of Duty: Modern Warfare 2: Mithilfe einer neuen Technik bannte Activision tausende Hacker

Neue Anti-Cheat-Technik von Activision





In the last 24 hours, new detections directly targeting cheat developers at the source has led to over 14,000 account bans for cheating and hacking in Modern Warfare II and Warzone.



— Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 28, 2023

In Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone gab es eine riesige Bannwelle, die zahlreiche Cheater ihre Accounts kostete. Insgesamt bannte der Entwickler Activision etwaSeit geraumer Zeit hatte Call of Duty massive Probleme mit Leuten, die Exploits und Cheats benutzten, die ihnen Vorteile in dem Shooter verschafften. Für ehrliche Spieler oft ein Grund für Frustration. Dem wollten die Entwickler nun ein Ende setzen.Die Bannwelle gelang den Entwicklern mithilfe einer neuen Technik. Dadurch können sie verwendete Cheats direkt zurückverfolgen und Hacker bannen. „In den letzten 24 Stunden gelangen mit neuen Methoden, die, zum Bann von 14.000 Accounts für Cheating und Hacking in Modern Warfare 2 und Warzone“, schreiben die Entwickler in einem Tweet vom 28. Juli.Von den Banns betroffen sind nicht nur Accounts, die seit der neuen Methode Cheats nutzen – Auch solche, die zuvor unfaire Methoden eingesetzt haben, sollen durch die neue Technik erfasst worden sein, wie VG247 berichtete Zudem wird vermutet, dass die Entwickler bestimmte Cheats bannen wollten und dabei herausgefunden haben, wie sie direkt zur Quelle der verwendeten Hacks gelangen.Die neue Technik können Activision dann direkt in Call of Duty: Modern Warfare 3 verwenden, das kürzlich angekündigt wurde.