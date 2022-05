Mario Strikers: Battle League Football: Fetter Spielszenen-Trailer & frische Infos

Das Foul an Ewald Lienen im Jahr 1981? Ein Kratzer im Vergleich zur aggressiven Wucht des neuen Mario Strikers, das suggeriert zumindest die Abteilung Artwork. Der Trailer zeigt, wie es auf dem Platz aussieht.Nintendo, traditionell nicht für die markigsten Sprüche bekannt, tönt auf seiner Produktseite : "Wie Fußball, aber mit deutlich härterer Offensive!" Und das sieht man auf dem Platz: Die Hyperschüsse des 5-gegen-5-Sports werden umrahmt von kraftvollen Comic-Standbildern, irgendwo zwischen Dragon Ball -Kampf und Asura's Wrath . Im Video entdecken wir fiese Bodenranken von Waluigi, einen Tornado von Luigi und einen zuckersüßen Herzschuss von Peach (mit einer sehr kreativen Flugkurve). Für diese Spezialschüsse muss man übrigens eine der Hyperkugeln auf dem Spielfeld einsammeln und sie aktivieren, während der Gegner abgelenkt ist. Dann folgt ein kleines Timing-Spielchen (analog zu vielen Golf-Games) und im Erfolgsfall werden eurem Konto zwei Buden gutgeschrieben.Natürlich kommen auf dem Platz auch Items zum Einsatz – z.B. roter Panzer, grüner Panzer, Ausrutch-Banane und Bob-omb-Explosion. Einen Schiri gibt es ebensowenig wie ein Seitenaus - die Sportler rasseln schon mal, von einer Fluggrätsche in den Rücken getroffen, in die Bande und werden dort elektrifiziert. Besonders spannend ist die Option, einen Team-Kollegen von hinten anzustoßen, damit der noch schneller übers Feld hetzt – das könnte ein kleiner Game-Changer in Offensive und Defensive sein.Natürlich ist Mario Strikers: Battle League Football ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) online spielbar - bis zu acht Rabauken dürfen gegeneinander ran. Zudem gibt es Online-Clubs für bis zu 20 Spieler und die Option, das eigene Stadion per Ingame-Währung auszubauen. Seid ihr neugierig geworden, empfehlen wir auch einen Besuch unserer großen Screenshot-Galerie