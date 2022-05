Mario Strikers: Battle League Football: Kurze Videoeindrücke von Ausrüstung und Charakteren

Nintendo veröffentlicht heute vier kleine Videos zum kommenden Fußballspiel Mario Strikers: Battle League , das am 10. Juni 2022 für Switch erscheinen wird.Während "Hyper Strikes" die heftigen Schüsse von Mario und Yoshi zeigt, gibt "Customize with Gear" erste Einblicke in die Ausrüstung von Prinzessin Peach. Die zwei Videos "So much fun it hurts" zeigen einige Angriffe, die man bei Mario Strikers Battle League einsetzen kann.Auch einen Online-Modus wird es geben, in dem bis zu acht Spieler antreten können. Zudem gibt es Online-Clubs für bis zu 20 Spieler und die Option, das eigene Stadion per Ingame-Währung auszubauen.