Mario Strikers: Battle League Football: Erstes kostenloses Update angekündigt

Im folgenden Video kündigt Nintendo das erste kostenlose Update zum Fußballspiel Mario Strikers Battle League Football an. Zwei weitere Wellen sollen im Jahr folgen.Obwohl Battle League Football ( zum Test ) erst vor knapp einem Monat veröffentlicht wurde, soll das neue Update bereits am 21. Juli 2022 6PM PT (bei uns am 22. Juli) erscheinen. Dieses erweitert den Kader um die spielbaren Charaktere Daisy und Shy Guy. Einen ersten Eindruck wie die beiden sich spielen, zeigt das Video. Neu hinzu kommt außerdem das Wüstenruine-Stadion und eine Ritter-Ausrüstung.