Mario Strikers: Battle League Football: Letztes kostenloses Inhaltsupdate vorgestellt

Was gibt es Neues im letzten Update zu Mario Strikers: Battle League Football?

Nintendo enthüllt mit einem Video die Inhalte der dritten DLC-Welle für Mario Strikers. Battle League Football. Dabei handelt es sich um das letzte Update dieser Art.Mit jenem kehren zwei bekannte Gesichter zurück in die wohl verrückteste Fußballliga der Welt. Doch was hat der finale Schwung an frischem Futter für Mario Strikers: Battle League Football sonst noch zu bieten?Ab dem 14. Dezember stehen euch die zusätzlichen Inhalte der dritten Update-Welle bereit und schon jetzt wissen wir, was uns erwartet. Wenig überraschend gibt es zwei neue Charaktere zur Auswahl, die Fans des Fußball-Ablegers bereits kennen dürften: Bowser Jr. und auch Birdo wollen nach ihren Auftritten auf der Wii und der GameCube nun auch auf den Rasenplätzen von Mario Strikers: Battle League Football auf der Nintendo Switch für ordentlich Wirbel sorgen.Darüber hinaus soll es mit der Shrimp-Ausrüstung, die für höhere Tempo- und Technik-Werte der aberwitzigen Athleten sorgt, ein neues Outfit für Mario, Yoshi und Co. geben. Das neue Stadion, die Metropol-Arena, sorgt nebenbei für einen neuen, aufregenden Austragungsort eurer Partien. Außerdem gibt es etwas auf die Ohren, denn das Update ergänzt das Spiel um frische musikalische Untermalung.Schon seit dem Sommer versorgt uns Nintendo bereits mit kostenlosen Inhalten für Mario Strikers: Battle League Football. Ob der aktuelle Ableger des Rüpel-Kicks auch wirklich in der Champions League spielt, oder im mäßigen Mittelfeld versauert, verrät euch unser Test zum neuesten Mario Strikers-Teil. Letztes aktuelles Video: Erstes kostenloses Update