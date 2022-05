Summer Game Fest 2022: Geoff Keighley lädt zur E3-Ersatz-Show

Surprise! On June 9, you can watch #SummerGameFest Live in @imax!



Die Spielemesse E3 fällt auch 2022 dem Covid-19-Erreger zum Opfer. Geoff Keighley eilt enttäuschten Zockern zu Hilfe: Das Summer Game Fest 2022 soll Klarheit in Form vieler neuer Ankündigungen und Trailer liefern.Bereits das Summer Game Fest 2021 war nicht zuletzt dank der Bekanntgabe des Releasetermins (samt eines neuen Trailers) für das extrem heiß erwartete Elden Ring ein Erfolg – auch wenn die geneigten Zuschauer dafür bis zum Ende der Veranstaltung warten und allerlei langweiliges Zeug und unnötiges Geschwafel ertragen mussten. Es wird spannend zu sehen, ob es dem Host Geoff Keighley auch in diesem Jahr gelingt, eine Ankündigung dieses Kalibers zu präsentieren, oder generell quälenden Leerlauf besser zu vermeiden...Nicht ohne Stolz verkündet Keighley auf Twitter nun, dass das Summer Game Fest 2022 am 09. Juni stattfinden wird. Eine genaue Uhrzeit wurde noch nicht genannt, es ist aber davon auszugehen, dass 20:00 wieder der Zeitpunkt der Wahl sein wird. Natürlich ist das geplante Programm noch streng geheim, der kurze Trailer, der auf das Online-Event einstimmen soll, zeigt Szenen aus bereits bekannten und verfügbaren Spielen.Zusätzlich zur Online-Übertragung wird die Summer Games Show in diesem Jahr erstmals auch in ausgewählten IMAX-Kinos gezeigt. Die genaue Benennung der entsprechenden Lichtspielhäuser in Deutschland und der Ablauf des Kartenvorverkaufs soll in Kürze bekanntgegeben werden. Eine derart riesige Leinwand eignet sich zwar scheinbar perfekt für neue, krachende Spiele-Trailer. Die technischen Probleme, die auch letztes Jahr für Unmut sorgten, würden dann allerdings für Artefakte in der Größe eines Audi Q7 sorgen...