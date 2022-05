Lunistice: Putziges Plattform-Abenteuer mit PSone-Optik

Stellt euch vor, Sega würde im Jahr 2022 ein neues Sonic-Spiel machen - aber halt für Saturn! Der entspannte 3D-Hüpfer Lunistice fängt diesen Spirit ein – mit grober Polygonoptik im charmanten 32-Bit-Stil.Entwickler A Grumpy Fox macht gemeinsame Sache mit Deck 13s Indie-Initiative Spotlight – schon im September soll euch der 3D-Plattformer Lunistice in ein retrocharmantes Jump'n'Run-Land entführen. Die Tanuki-Dame Hana springt und kämpft sich in sieben verschiedenen Träumen über den Mond. Und das weckt natürlich Erinnerungen an die nie erschienenen 32-Bit-Sonics, an Spyro und Croc, an Pandemonium und auch ein bisschen an Nights into Dreams.Mit sichtbar pixeligen Kanten, groben Polygonen und grellen Farben. Lunistice will einerseits ein entspanntes Spielerlebnis bieten, aber auch einen Speedrun-Modus für ambitionierte Hüpfer mitliefern. Weil die Spielidee aus einer Challenge von A Grumpy Fox entstand, wollen Entwickler und Publisher den ganzen Vorgang vom Entstehen bis zum Verkauf möglichst transparent gestalten – damit andere potenzielle Spielemacher wertvolle Einblicke erhalten. Verkaufszahlen, Marketing-Strategien, Rabattaktionen und deren Auswirkungen sollen transparent via Twitter & Co. mit der Öffentlichkeit geteilt werden.Neugierig geworden? Dann nehmt euch ruhig die knappe Minute Zeit, um den Trailer unten anzuschauen. Oder ein paar Sekunden für einen Klick in die Bildergalerie Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer