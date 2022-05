The Library of Babel: Neues Schleichspiel mit Karton

Der Stempel " Metal Gear Solid -Kopie in 2D" greift zu kurz: The Library of Babel will Stealthgame, Plattform-Action und Grafikadventure zu einem betörenden Abenteuer verschmelzen - die Vorzeichen stehen gut.Das Spiel springt 20.000 Jahre in die Zukunft - nach der Auslöschung der Menschheit bevölkern clevere, humanoide Roboter das Zweistromland Mesopotamien – im Trailer sehen wir ein spannendes Potpourri aus Dschungel und Hochtechnologie, aus wilden Kreaturen und geheimnisvollen Kulten. Hauptfigur Ludovik ist ein Sucher, der nach Mesopotamien reist, um einen Mordfall aufzuklären. An einem Minen-Außenposten angekommen, behindert ein Notstand seine Arbeit, doch zusammen mit der örtlichen Polizeichefin Lei gelingt es Ludovik, Licht ins Dunkel zu bringen. Hat euch der Trailer (siehe unten) gefallen, empfehlen wir einen Blick auf die offizielle Webseite, wo die Macher Tanuki Game Studio ein paar Einblicke auf die Spielfiguren gewähren Laut offizieller Beschreibung will The Library of Babel dreierlei Genres miteinander kombinieren: Schleispiel, Plattformer und Adventure; wohl deshalb hat man sich dies auch gleich ins Spielelogo geschrieben. Und tatsächlich gibt es nicht nur eine mysteriöse Story und viele Gespräche, sondern auch ein Adventure-typisches Inventar, wo Ludovik z.B. erst ein Seil mit einem Metallhaken verbinden muss, um künftig per Greifhaken rascher durchs Level zu kommen. Wir sehen ihn beim Kriechen durch Abwasserröhren oder mit – Snake lässt grüßen – einem Pappkarten auf dem Kopf; andernorts versteckt er sich hinter grafisch hervorgehobenen Hindernissen. Das wirkt alles schon ziemlich ansprechend und durchdacht.Und scheinbar kommt auch der Actionanteil nicht zu kurz: Wir sehen wie Ludovik von einem vieläugigen Troll verfolgt wird, wie er elegant über Stachelfallen und zwischen tropfender Giftsuppe hindurch springt oder vor Selbstschussanlagen Reißaus nimmt. Dazu gesellen sich Schalter-Rätsel in Minispielform und am Ende ein Treffen mit der Matriarchin, einer ebenso rätsel- wie riesenhaften Figur, die eindeutig Giger'sche Züge aufweist. Inspiriert wurde das Spiel von der gleichnamigen Erzählung aus der Feder des argentinischen Autors Jorge Luis Borges, die der fantastischen Literatur zugeordnet wird.Wir sind in jeden Fall gespannt und halten euch auf dem Laufenden, wann Ludovik sein vielversprechendes Abenteuer bestreiten wird. Als Erscheinungstermin steht aktuell nur ein vages 2022 zu Buche, dafür erscheint das Spiel auf PC (Steam, Epic), PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S.