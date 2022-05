Among the Trolls: Survival-Abenteuer mit nordischen Fabelwesen angekündigt

Im Rahmen des 505 Games Frühjahrs-Showcase kündigten die Entwickler von Forbidden Studios das Survival-Abenteuer Among the Trolls an. Das Spiel erscheint 2022 im Early Access.Als Amerikaner besucht man seine Großeltern in der finnischen Wildnis, kann diese jedoch nicht in ihrer Hütte antreffen. Auf der Suche nach ihnen trifft der Spieler auf zahlreiche Fabelwesen der nordischen Mythologie und muss auch im Kampf gegen sie antreten. Zum Glück kann der eigene Charakter schamanische Fähigkeiten erlernen und Gegenstände herstellen.Among the Trolls soll im dritten Quartal dieses Jahres im Early Access auf PC an den Start gehen und zusammen mit der Community weiterentwickelt werden. Nach zwei Jahren ist derzeit der Release der finalen Version geplant.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer