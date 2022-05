Miasma Chronicles: Taktisches Adventure der Mutant Year Zero Entwickler angekündigt

Die Entwickler des Taktik-Rollenspiels Mutant Year Zero haben mit einem ersten Teaser-Trailer ihr neues strategisches Abenteuer Miasma Chronicles angekündigt.In einer nicht all zu fernen Zukunft wurde Amerika von einer Kraft zerstört, die als "Miasma" bekannt ist. Im Zentrum der Geschichte steht Protagonist Elvis, der als Baby in die Minenstadt gebracht wurde. Hier diente ihm ein Roboter als älterer Bruder und Beschützer. Mit einem mysteriösen Handschuh, denn er von seiner Mutter geschenkt bekommen hat, kann Elvis das "Miasma" kontrollieren.Als Spieler gilt es, mit den beiden durch ein postapokalyptisches Ödland zu streifen, um endlich Antworten auf ihre Fragen zu finden. Neben Erkundungselementen gibt es ein taktisches Kampfsystem, das mit einem Mix aus rundenbasierten Kämpfen und Rollenspiel-Elementen punkten will; außerdem soll man aufrüstbare Waffen und Fähigkeiten einsetzen können.