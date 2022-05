Arma Reforger: Kriegssimulation im Early-Access für PC und Xbox Series erschienen

Angesiedelt in den 1980er Jahren, kehren Spieler in Arma Reforger auf die Mittelatlantik-Insel Everon zurück. Hier ein Überblick der spielbaren Modi vom Hersteller:Schließe dich online mit anderen Spielern zusammen, um authentische Gefechte im kalten Krieg zu schlagen – als Soldat der US Army oder der sowjetischen Armee. Erobere strategisch wichtige Stellungen, dominiere das Schlachtfeld und arbeite mit deinen Kameraden zusammen, um Missionsziele unter dynamischen und gnadenlosen Bedingungen zu erfüllen. Diverse Waffen und Fahrzeuge aus dieser historischen Epoche wurden bis ins kleinste Detail nachempfunden, um eine unvergleichliche Authentizität zu gewährleisten. Der Mehrspieler-Modus von Arma Reforger versetzt dich zurück an die Front.Lenke die Geschehnisse, erstelle einzigartige Missionen und führe die Spieler zum Sieg – im Spielmodus Game Master – oder stürze dich selbst in ein Szenario, das von einem allmächtigen Creator erstellt wurde, und kämpfe dich durch eine dynamische Sandbox, in der alles passieren kann.Spieler, die auf einen baldigen Release von Arma 4 gehofft haben, werden sich noch gedulden müssen. So soll die Fortsetzung erst erscheinen, wenn die Enfusion Engine fertig ist, was noch ein paar Jahre dauern kann. Durch Arma Reforger wollen die Entwickler mehr Erfahrung mit der Engine sammeln. Die Early-Access-Phase soll 12 Monate gehen und ist bisher nur Spielern auf PC und Xbox-Konsolen zugänglich.