Hardware: Neue Gaming-PCs von Acer: Predator Orion 3000 & 5000 jetzt verfügbar

Neue Gaming-PCs von Acer: Preis und Specs des Predator Orion 5000 & 3000

Die Neuauflagen der Gaming-PC-Modelle Predator Orion 3000 und 5000 von Acer sind ab sofort erhältlich. Für Gamer konzipiert bieten sie leistungsstarke Hardware, die sich aufrüsten lässt.Dies dürfte in Anbetracht der verbauten Komponenten allerdings erst im Laufe der Zeit nötig sein, denn beide Predator Orion-Modelle wurden nicht nur mit einem besonders farbenfrohen Design, sondern auch mit hochwertigen Bauteilen bestückt. Doch hält das, was Acer hinter der Hochglanzhaube versteckt, auch, was es verspricht?Optisch schenken sich die beiden neuen Gaming-Desktops von Acer wenig: Beide kommen in einem dunkel gehaltenen Design aus geschwärztem Glas und Metall daher, durch das wir einen Blick auf das leuchtende Innenleben werfen können. Die Gehäuse sollen außerdem so konzipiert sein, dass sie sich leicht öffnen lassen, falls wir doch einmal etwas an der verbauten Hardware herumschrauben müssen. Die obligatorischen RGB-Lüfter dürfen in einem Computer, der vor allem zum Zocken verwendet wird, natürlich ebenfalls nicht fehlen. Das restliche Äußere ist eher schlicht, aber dennoch edel gehalten.Leistungstechnisch braucht sich die neue Predator Orion-Reihe aber ebenfalls nicht zu verstecken: Die Neuauflage des 5000er-Modells verbindet aktuelle Highend-Hardware, die ihr individuell konfigurieren könnt, wie bereits IMTEST berichtete . Greifen wir dabei auf die maximalen Ausstattungsmöglichkeiten zurück, so erwartet uns ein brandneuer Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation (H670 Chipsatz) sowie eine Nvidia GeForce RTX 3080-Grafikkarte. Darüber hinaus setzt der Desktop-PC von Orion auf ganze 64 Gigabyte DDR5-RAM bei einer Taktfrequenz von 4.000 MegaHertz und einem bis zu zwei Terabyte-großen M.2 PCIe 4.0 SSD-Speicher. Die hauseigenen Predator FrostBlade 2.0-Lüfter sorgen laut Acer für einen idealen Luftstrom, der das Gerät selbst in hitzigen Gefechten kühl halten soll. Kostenpunkt: 1.999 Euro.Beim Predator Orion 3000 handelt es sich um eine etwas abgespeckte Variante der neu aufgelegten Gaming-Desktop-Reihe von Acer. Wir bekommen einen PC, der eher im mittleren Leistungssegment angesiedelt ist. Dies verrät ein Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation, der auf einem B660-Chipsatz basiert sowie die vebaute Grafikkarte, bei der du bis zu einem RTX 3070-Modell von Nvidia GeForce wählen kannst. Bis zu 64 GB DDR4-RAM mit einer Taktfrequenz von 3.200 MHz und einem zwei TBC PCIe NVMe-SSD-Speicher, der sich um bis zu 6 TB SATA3 HDD-Speicher erweitern lässt, sind hier möglich. Auch beim 3000er-Modell wird Windows 11 als Betriebssystem genutzt. Preis: 1.399 Euro.Ihr sucht nach praktischen Alternativen, beispielsweise, weil ein stationärer Computer, wie es die Gaming-PCs der Acer Predator Orion-Serie sind, nicht zu euch passen? Wir haben erst vor wenigen Wochen fünf Gaming-Notebooks im großen Test für euch vergleichen