Hardware: Roccat: Kone XP Air – Kabellose Variante der Gaming-Maus angekündigt

Bunt aber nicht billig!

Nach der Kone XP bringt Roccat, die Gaming-Zubehörmarke von Turtle Beach, nun einen kabellosen Ableger auf den Markt, die Kone XP Air. "Die Resonanz auf die kabelgebundene Kone XP war erstaunlich und die Fans haben sofort nach einer kabellosen Version gefragt. Deshalb freuen wir uns sehr, allen mitzuteilen, dass die Kone XP Air in weniger als einem Monat erhältlich sein wird." Das sagt René Korte, Gründer von Roccat und General Manager für PC-Peripheriegeräte bei Turtle Beach.Die "Stellar Wireless"–Variante erscheint am 22. August dieses Jahres in den Farben Schwarz und Arctic White und soll die Stärken des Vorgängers durch mehr Flexibilität ergänzen. Der Hersteller verspricht durch das im Lieferumfang enthaltene Rapid Charge Dock bis zu fünf Stunden Spielzeit, bei einer Ladezeit von nur zehn Minuten; und eine gesamte Akkulaufzeit von circa 100 Stunden. Durch das mitgelieferte PhantomFlex-USB-C Kabel kann die durch Bluetooth verbundene Gaming-Maus auch zu einer kabelgebundenen umfunktioniert werden.Zehn Maustasten und das 4D-Mausrat ergeben insgesamt 29 programmierbare Eingabemöglichkeiten und durch das durchsichtige Gehäuse wird die 3D-RGB-Beleuchtung in Szene gesetzt. Die Kone XP kann darüber hinaus mit anderen ebenfalls AIMO-fähigen Produkten kommunizieren und so intuitive und dynamische Lichtverhältnisse generieren.Interessierte können die 99 Gramm leichte kabellose Variante bereits bei Roccat sowie bei teilnehmenden Händlern für eine UVP von 169,99 Euro vorbestellen und müssen damit 80 Euro mehr auf den Tisch legen als bei der kabelgebundenen Variante.