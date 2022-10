Hardware: AOC kündigt neuen Gaming-Monitor mit 240 Hz an

Weitere Details zum AOC GAMING 25G3ZM/BK

Wer auf der Suche nach einem neuen Monitor ist, kann demnächst in Richtung AOC schielen. Der Hardware-Hersteller kündigte heute seinen neuen Gaming-Monitor AOC GAMING 25G3ZM/BK an.Hinter dem gewohnt etwas kryptischen Namen steckt ein Monitor mit 24,5 Zoll Bilddiagonale und 240 Hz bei einer maximalen Auflösung von 1920x1080. Damit richtet sich das neue AOC-Modell vor allem an Spieler, die viel Zeit mit klassischen E-Sports-Titeln verbringen und über eine entsprechend schnelle Grafikkarte verfügen Als Panel kommt beim AOC GAMING 25G3ZM/BK ein Fast VA-Panel zum Einsatz, wodurch sich schnelle Reaktionszeiten von 1 ms GtG beziehungsweise 0,5 ms MPRT ergeben. Außerdem verspricht der Hersteller satte Farben, ein Kontrastverhältnis von 3000:1 und einen breiten Farbraum.Zudem unterstützt der neue Monitor Adaptiv-Sync für den Bereich von 48 bis 240 Hz und soll über einen geringen Input Lag verfügen. Die Helligkeit gibt AOC mit 300 Nits an. In Sachen Anschlüsse stehen ein DisplayPort-1.2 und zwei HDMI-2.0-Ports zur Verfügung. Darüber hinaus ist der Monitor mit der PlayStation 5 und Xbox Series X | S kompatibel und kann dort ebenfalls Full HD mit bis zu 120 Hz anzeigen.Zu guter Letzt ist das Display höhenverstell-, dreh-, neig und schwenkbar und bietet im Standfuß eine praktische Kabelmanagement-Öffnung. Alternativ gibt es eine VESA-Montageoption.Bleiben noch Preis und Veröffentlichungsdatum. Der AOC GAMING 25G3ZM/BK soll noch im Oktober zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 239,00 Euro erscheinen.