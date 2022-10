Hardware: Medion stellt limitierten Saugroboter im Racing-Look vor

Ein Saugroboter im Racing-Look

Wer nicht nur bei Assetto Corsa Competizione den GT3 Autos der ADAC GT Masters nahekommen möchte, der sollte jetzt bei der augenzwinkernden, limitierten Sonder-Edition des Medion X40 SW Saug- und Wischroboters aufmerken.Der Reinigungs-Bolide geht nämlich laut Hersteller mit Heckflügel, Lüftungssschlitzen, Auspuffrohren und Original-Beklebung der Sponsoren an den Start. Und während sich die 0-100km/h Beschleunigungsleistung wohl eher nicht mit den GT3-Fahrzeugen messen lassen kann, ist dafür aber auf Wunsch sogar echter Rennmotoren-Sound an Bord. Medion ist Sponsor der ADAC GT Masters. Den X40 SW gibt es - solange der Vorrat reicht - entsprechend im Bundle mit einem Ticket-Gutschein für die Rennserie.Während der notwendigen Trainingsrunden im eigenen ACC-Rig ist so also auch für eine angemessen saubere Racing-Umgebung in der eigenen Wohnung gesorgt, immerhin kann der X40 SW laut Hersteller ganze 240 Minuten autonom Saugen und Wischen. Die erwähnte Rennsimulation Assetto Corsa Competizione ist seit dieser Saison übrigens der offizielle Austragungsort für die virtuellen FIA Motorsport Games, die offizielle eSports Rensserie, des internationalen Rennsport-Verbandes.