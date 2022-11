Hardware: Hardware-Upgrade: Unser neues Redaktionsmitglied

Ein RGB-Traum mit Intel-Wumms

Ein Traum in RGB: AIO und RAM sind natürlich wunderbar bunt beleuchtet.

Speicherplatz und Leistung ohne Ende

Das Grafik-Herzstück der neuen 4Players-Testmaschine: Die Asus TUF OC Geforce RTX 3090 Ti.

DLSS 2.0 als Test-Geheimwaffe

Ab sofort im Testbetrieb

Wir begrüßen ein neues Redaktionsmitglied in den heiligen 4Players-Hallen! Der erste neue Test-PC, powered by Nvidia und Mifcom, ist eingetroffen. Und wie es sich für eine Spieleredaktion gehört, steckt in dieser Test-Höllenmaschine tatsächlich genau die High-End-Hardware, die es für anspruchsvolle Spiele in 4K-Auflösung auch braucht.In einem Corsair 5000D Airflow-Case, natürlich mit Sichtfenster für den Blick auf die sehenswerten Leuchtstreifen und RGB-Elemente, schlägt als Herz des Rechners ein Intel i9 12900K, einer der in Gaming-Anwendungen schnellsten Prozessoren überhaupt. Der 16-Kerner boostet auf bis zu 5,2 Gigahertz und liefert damit die nötige Power für alle aktuellen Spiele von Cyberpunk 2077 bis zum Microsoft Flight Simulator. Gekühlt wird der durchaus heißblütige i9-Prozessor durch eine Corsair iCUE H150i Elite AIO-Wasserkühlung, die die Betriebswärme über einen 360-Milimeter Radiator, bestückt mit drei Corsair-RGB-Lüftern, abgeben kann.Sein Zuhause hat das Intel-Powerhouse auf einem Asus ROG Maximus Hero Z690-Mainboard gefunden, dass im Blick auf Features und Kompatibilität kaum einen Wunsch offenlässt. Mit WiFi 6, USB 3.2, DDR5, PCIe 5.0 sowie gleich fünf Steckplätzen für M.2 SSDs ist jeder Anschlusswunsch zukunftssicher erfüllt. Mit 64GB Ram in Form von zwei Corsair Dominator RGB DDR5-5200 Riegeln ist außerdem auch die Bearbeitung größerer Videodateien für diese Maschine überhaupt kein Problem.Damit Alice auch immer genug Speicher für schwergewichtige 4K-Dateien, egal ob aus einer Kamera und durch Spielszenen zur Verfügung hat, ist nicht nur eine extrem schnelle Corsair MP600 Pro XT 2TB PCIe 4.0 NVME-SSD als System- und Spiele-Platte vorgesehen, sondern zusätzlich noch eine weitere 2TB Samsung 870 QVO SATA-SSD vorhanden. Zu Archivzwecken ist zudem eine klassische Western Digital WD RED 10TB HDD aufgesteckt, die alle Daten, die von der in einem PCI-Slot verbauten Elgato Game Capture 4k60 Pro-Capture-Card generiert werden, ins digitale Hochregal ablegt. All das braucht natürlich ordentlich Strom, sodass ein 1000W Corsair RMx Series-Netzteil genug Leistung für alle Komponenten bereitstellt.Neben Prozessor-Herz, Speicher-Muskeln und Aufnahme-Tools darf aber ein mindestens genauso leistungsfähiges Grafik-Hirn nicht fehlen. Daher haben wir uns hier für eine Asus TUF OC Geforce RTX 3090 Ti entschieden, die zum Zeitpunkt der Bestellung eine der schnellsten verfügbaren High-End-Grafikkarten überhaupt war – und erst jetzt von ihrer Nachfolgerin, der Geforce RTX 4090 übertroffen wird. Mit 24GiB DDR6X-Vram ist genug Grafikspeicher für so ziemlich jede 4K-Anwendung verfügbar und ein Boost-Takt von über 2 GhZ schiebt Pixel in atemberaubender Geschwindigkeit über den 4K-Bildschirm.Tatsächlich ist aber selbst eine RTX 3090Ti in extrem leistungshungrigen Spielen wie dem Microsoft Flight Simulator in 4K und bester Grafikqualität durchaus am Limit – immerhin reden wir hier über 8.29 Millionen Pixel, die mindestens alle 16,7ms ausgetauscht werden müssen. Da wir in unserem Gaming-Testzimmer auch viele PC-Spiele auf einem 4K-TV genießen wollen, ist die reine Reduzierung der Auflösung keine Option - und auch aus diesem Grund ist eine Nvidia-Karte die erste Wahl. Mit Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2.0 liefert die Ampere-Reihe nämlich einen unschlagbaren Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern.Die über eine KI feingetunte Skalierungs-Technologie rendert ein Spiel in einer niedrigeren als der ausgegebenen Auflösung, was erhebliche Leistungsreserven freigibt und mehr FPS, eine höhere Grafikqualität oder die Aktivierung von Raytracing-Effekten ermöglicht. Das so produzierte Bild wird dann mittels Anti-Aliasing und Schärfungs-Algorithmen wieder für die 4K-Wiedergabe aufskaliert und ausgegeben. Eine Deep-Learning-KI ermittelt zentral den besten Weg, das Bild auf diese Art zu verarbeiten und optimiert den Hochskalierungs-Prozess fortlaufen. Die Ergebnisse werden den RTX-Karten dann mittels aktueller Grafiktreiber in Form von Befehlen zur Verfügung gestellt und auf den Grafikkarten selbst berechnet. Damit liefert DLSS 2.0 oft eine vom „echten“ 4K-Bild kaum unterscheidbare Bildqualität und Schärfe, verbraucht für die Auflösung des Bildes aber einen deutlich geringeren Teil des zur Verfügung stehenden Leistungsbudgets.Und das fällt nicht nur in Grafik-Brechern wie Cyberpunk 2077 auf, die jede Grafikkarte bis an die Leistungsgrenze treiben. Auch notorisch durch die CPU und ihre Engine limitierte Spiele wie der Microsoft Flight Simulator können von der Nvidia-Technologie profitieren. Bei ersten Testrunden über Manhattan bewegte sich zwar der FPS-Zähler nicht sprunghaft nach oben – die rund 65 Bilder pro Sekunden wurden in 4K mit Ultra-Einstellungen aber unter DLSS bei knapp der Hälfte der Leistungsaufnahme generiert. Damit sinkt nicht nur der Stromverbrauch der Stromdurstigen RTX 3090Ti erheblich, zusätzlich wird auch die Hitzeentwicklung reduziert, weil die GPU nicht mehr zu 100% ausgelastet ist. Das sorgt für ein angenehmeres Raumklima und weniger Lüfterrauschen.Das neue 4P-Gaming-Powerhouse wird ab sofort in den Testbetrieb genommen. Jede PC-Version, die von uns eine Note erhält, wird auf genau dieser Maschine auf Herz und Nieren geprüft und entsprechend bewertet. Somit können wir problemlos jedes PC-Spiel in höchster Auflösung und maximalen Details bewerten und die besonderen PC-Features wie Raytracing und Co. in den Blick nehmen.