Hardware: Thrustmaster präsentiert von Airbus lizenzierten Flightstick

Thrustmaster: Mit dem TCA Sidestick X Airbus Edition zu neuen Höhenflügen

TCA Sidestick X Airbus Edition: Preis und Vorstellung der Peripherie

Erst vor kurzem enthüllte Turtle Beach den VelocityOne Flightstick , doch die Konkurrenz schläft nicht und auch Gaming-Peripherie-Hersteller Thrustmaster steht schon in den Startlöchern.Dort präsentiert man mit dem TCA Sidestick X Airbus Edition nun die nächste immersive Erweiterung für Hobby-Piloten an der Xbox und dem PC: Zusammen mit dem TCA Quadrant Airbus Edition will euch Thrustmaster ergonomische Replikas der Originale bieten und so ein möglichst authentisches Erlebnis garantieren.Weil viel Zubehör häufig für Kabelsalat sorgt, kommt der TCA Sidestick X Airbus Edition mit dem neuen integrierten Ecosystem-Hub daher: So könnt ihr den Stick, den Quadranten und sogar die Thrustmaster-Ruderpedale gleichzeitig mit nur einem einzigen Kabel an euren PC oder eure Konsole anschließen.Auch sonst bietet der Flighstick eine Reihe neuer Features: Bessere Stabilität, neue Anschlüsse (2x USB-A, 1x USB-C und Klinkenbuchse) sowie spielend leichte Umschaltung von Xbox- auf PC-Kompatibilität. Aber auch der dazu passende TCA Quadrant in der Airbus Edition muss sich nicht verstecken.Mit vier Achsen und mehreren ergonomischen Aktionstasten, die eigens an die Steuerung von Anflug- und Landesequenzen angepasst wurden, soll euch der Quadrant eine möglichst realistische Erfahrung bescheren. Sidestick und Quadrant ermöglichen Flugzeug-Fans so einen noch immersiveren Blick über die digitale Wolkenmasse.Im sogenannten Captain Pack bekommt ihr für 299,99 Euro neben dem Sidestick und dem Quadranten noch zusätzliche Brems- und Landeklappen, austauschbare Joystick-Tastenmodule, ein USB-Kabel und zwei SATA-Kabel sowie weiteres Zubehör. Puristen können aber sowohl den Sidestick (119,99 Euro) als auch den Quadranten (109,99 Euro) einzeln kaufen.Wer sich zufällig auf der vom 2. bis zum 6. November stattfindenden Paris Games Week in Frankreichs schöner Hauptstadt befindet, kann den TCA Sidestick X Airbus Edition samt Quadranten live vor Ort bewundern und selbst Hand anlegen. Alle anderen bekommen einen schicken Trailer geboten, in der sich die nagelneue Gaming-Peripherie von ihrer besten Seite zeigt.