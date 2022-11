Hardware: IMTEST-Award 2022 - das sind die Gewinner

Die Gewinner im Überblick

Kategorie Smartphone

Kategorie Mobile Computing

Kategorie Apps & Dienste

Kategorie Unterhaltung

Kategorie E-Bike

Kategorie E-Auto

Kategorie Smarthome

Gewinner: AVM Fritz!Box 7590 AX

Die Leserinnen und Leser wählten den High-End-Wifi-6-Router von AVM nach ganz oben aufs Treppchen. Dank des integrierten neuen WLAN-Standards 802.11ax ist die Funkverbindung mit der FRITZ!Box 7590 AX auf kurzen Distanzen bis zu 560 Mbps schnell. Eine Leistung, die sich sehen lassen kann!



Kategorie Nachhaltigkeit Gewinner: Hama Steckdosenleiste 6-fach

Die anwenderfreundliche 6-fach-Steckdosenleiste von Hama konnte überzeugen und die Abstimmung für sich entscheiden. Der nachhaltige Clou: Die jeweils einzeln schaltbaren Dosen tragen zu einem besseren und sparsameren Strommanagement im Haushalt bei.



Kategorie Haushalt Gewinner: Dyson V12 Slim Absolute

Der handliche Akkustaubsauger aus dem Hause Dyson eroberte das Treppchen in der Leserwahl. Er ist wendig und leicht und besonders für kleinere Wohnungen geeignet. Der V12 Slim Absolute kommt mit praktischem Zubehör, verschiedenen Bürsten und Düsen und verfügt als erstes Modell der V-Serie über einen feststellbaren Powerknopf.



Kategorie Küche Gewinner: Bosch Cookit

Kneten, Dämpfen, Braten, Kochen: Die Koch- und Küchenmaschine Cookit von Bosch ist ein echter Allrounder und praktischer Küchenhelfer beim Zubereiten von leckeren Speisen und Gerichten. Auf Wunsch leitet das smarte Gerät Schritt für Schritt durch den Zubereitungsprozess. Platz 1 für diesen Küchenstar!



Kategorie Garten Gewinner: Napoleon Rogue SE 425 Edelstahl Gasgrill

Der Rogue SE 425 von Napoleon stellt eine vollausgestattete Profi-Gasgrillküche dar, die keine Wünsche offen lässt. Die massiven Edelstahlbrenner des Grills mit einer Gesamtleistung von starken 14,25 kW sind stufenlos regelbar und zaubern dank Flammenschutzblechen aus Edelstahl perfekte Grillergebnisse.



Kategorie Camping Gewinner: Jackery Explorer 1000 Pro

Der leistungsstarke Solargenerator liefert 1000 Wattstunden für Camping und Co. und ist in unter 2 Stunden wieder voll aufgeladen. Das klappt auch ganz einfach per Solarpanel. Die autarke Stromversorgung ist also immer mit an Bord. Grund genug, die Powerstation zum Gewinner seiner Kategorie zu küren!



Vor knapp zwei Monaten hatten wir zur Abstimmung in 13 Award-Kategorien aufgerufen , Ende Oktober wurden die Stimmen ausgezählt und nun stehen sie fest: die Gewinner des IMTEST-Awards 2022.Die IMTEST- und 4Players-Leser haben ihre Favoriten gewählt – zur Wahl standen über 100 Produkte und Dienstleistungen, von denen die IMTEST-Redaktion in den vergangenen Monaten am meisten beeindruckt waren. Welche haben laut Lesermeinung die Nase vorn?Am spannendsten für Spieler war freilich die: Hier konnte sich die Formel-1-Simaus dem Hause Electronic Arts (oder sagen wir besser: von der Rennspiel-Schmiede Codemasters) durchsetzen. Tester und PS-Profi Boris schwärmte schon bei seiner Besprechung im Juni: "Die bisher beste virtuelle Abbildung der Königsklasse überzeugt mit realistischer Optik und äußerst nachvollziehbarer Fahrphysik – dank umfassender Einstellungsmöglichkeiten ist die Raserei für Anfänger und Simracing-Profis gleichermaßen empfehlenswert. Nur der sinnlose F1-Life-Modus lässt uns ratlos zurück." Direkt hinter F1 22 sicherte sich mit Gran Turismo 7 ein weiteres Rennspiel die Silbermedaille, den dritten Platz auf dem Siegertreppchen erhielt der Gute-Laune-Hopser Kirby und das vergessene Land In der großen Leserwahl zieht Samsung an seinen Konkurrenten Apple und Xiaomi vorbei. Das Flaggschiff von Samsung punktet mit einer üppig ausgestatteten Kamera, einer großzügigen Akkulaufzeit, schnellem Exynos-2200-Prozessor und einem wohldimensionierten 6,8-Zoll-OLED-Display.Das leichte und kompakte MacBook Air mit dem schnellen M2-Chip überzeugt als mobile Arbeitsstation und ergattert den 1. Platz in der Kategorie Mobile Computing.Serien, Blockbuster, Dokus: Der Streaming-Dienst des Versandriesen bietet in einer Vielzahl von Genres Unterhaltung für Groß und Klein. Mit seinem umfangreichen Angebot und der kürzlich überarbeiteten App überzeugte Amazon Prime Video bei der Leserwahl.Der hauchdünne Samsung S95B ist nur 3,5 cm flach. Sein schicker OLED-Bildschirm löst in 4K auf und liefert lebendige, lebensechte Farben. Ein echter Hingucker, finden die Leser und wählen den OLED-Samsung-Fernseher auf Platz 1.Der IMTEST-Testsieger setzte sich auch bei den Lesern durch und belegt Platz 1 in der Kategorie E-Bike. Dabei sieht man ihm die E-Unterstützung überhaupt nicht an. Äußerlich betrachtet könnte man es einfach für ein formschönes City-Bike halten. Der kraftvolle Drahtesel punktet vor allem auf der Kurzstrecke.Der Elektro-Bulli VW ID.Buzz ist ein Siegertyp: Nicht nur beim IMTEST-Award landet er als klarer Gewinner auf Platz 1, er ist auch ein Kassenschlager. Laut Hersteller VW ist bereits ein Drittel der Jahresproduktion verkauft. Wer sich dieser Tage den ID.Buzz sichern will, muss mit sehr langen Wartezeiten rechnen.