Hardware: Zocken ohne Steckdose: Jetzt bewerben und Anker Power Station testen

1229 Wh / 1500 Watt

in 1,5 Stunden voll geladen (via 240V)

9 Anschlüsse für alles

Preis: 1.699 Euro

Mobile Power für Gaming-Sessions & mehr

Nachhaltiger Zocken dank Solarenergie

So macht ihr mit:

Schickt bis zum 11. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff "Power Station-Tester“ an redaktion@imtest.de

Schreibt uns, warum ihr das Set testen möchtet und wofür es bei euch zum Einsatz kommen soll.

Nennt uns eure Adresse zum Versand der Testgeräte.

Mit etwas Glück werdet ihr dann als Tester ausgewählt.

Mitmachen dürfen nur Volljährige mit deutschem Hauptwohnsitz. Mitarbeiter der Funke Mediengruppe sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Ablauf des Lesertests

Ihr möchtet unterwegs gepflegt eine Runde zocken, ohne von Steckdosen abhängig zu sein und nebenbei noch Handy, Tablet oder Notebook laden? Dann ist das Power Station-Set von Anker genau das Richtige für euch – werdet Power-Station-Tester und sichert euch eines von fünf Anker-Sets im Wert von je 2.069 Euro.Jetzt bewerben und mit etwas Glück das 757 PowerHouse und das Solarpanel mit 100 Watt von Anker testen:Mit dem 757 PowerHouse von Anker hat man genug Saft fürs mobile Zocken, Streamen oder Arbeiten. Denn an den insgesamt neun Anschlüssen wird jedes Gerät zu jeder Tageszeit an jedem Ort der Welt zuverlässig mit Energie versorgt. Doch auch zuhause macht der ausgewachsene Anker-Akku eine gute Figur. Plötzlicher Stromausfall? Das PowerHouse liefert sowohl der Konsole als auch der Mikrowelle den nötigen Saft und sichert das Überleben. Frühjahrsputz im Garten? Schließt die Gartengeräte an die Power Station an und stutzt ohne lästigen Kabelsalat die Hecke. Oder wie wäre es mit kalten Getränken zur nächsten Beach Party? Mit einem Kühlschrank powered by Anker PowerHouse ist alles cool.Wie lange die Power Station durchhält und wie gut sie sich für eure Ideen eignet, findet ihr als Power Station-Tester heraus!Normalerweise wird die Power Station mit 240 Volt an der Steckdose aufgeladen – dann sollen innerhalb von 1,5 Stunden wieder 100% erreicht sein. Weil Steckdosen in der Wildnis aber eher rar gesäht sind, breitet ihr dort einfach das Solarpanel aus, um den Ladestand des PowerHouse aufzumöbeln und vielleicht sogar eine Gaming-Sessions zu verlängern. Alternativ schließt ihr ausgehungerte Smartphones, Tablets oder Switch-Konsolen direkt ans Solarpanel zum Laden an. Das funktioniert natürlich auch im Garten oder auf dem Balkon und ist doppelt nachhaltig. Denn wer sein Handy und seine Konsole mit Solarenergie auftankt und betreibt, der entlastet sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel. Man könnte auch sagen, mit dem Anker-Set erzeugt man gratis seinen eigenen umweltfreundlichen Strom zum Zocken...Klingt interessant? Dann bewerbt euch jetzt als Power Station-Tester und sagt uns, wie gut Zocken mit Solarenergie funktioniert!Wer als einer der glücklichen Lesertester ausgewählt wird, erhält binnen weniger Tage die Testgeräte, die er oder sie nach Abschluss des Tests behalten darf. Mit dazu gibt es von IMTEST eine Anleitung zur Testdurchführung und einen Fragebogen. Testet die Produkte, füllt den Fragebogen aus und schickt ihn per E-Mail rechtzeitig an die IMTEST-Redkation zurück. Lasst außerdem ein paar Fotos von euch beim Ausprobieren der Power Station schießen und sendet sie per E-Mail an die Redaktion – fertig!