Hardware: Teufel veröffentlicht neues Gaming-Headset Cage One

Teufel Cage One vorgestellt

Die Audio-Experten von Teufel aus Berlin widmen sich schon seit einiger Zeit speziellen Gaming-Headsets. Nachdem das Cage vor ungefähr zwei Jahren bereits einige Spieler zu überzeugen wusste, geht es ab sofort mit dem Cage One weiter.Dabei handelt es sich anders als es der Name vermuten lässt nicht direkt um einen Nachfolger des Cage, sondern eher um einen Ableger. Bei diesem möchte sich Teufel eigenen Angaben zufolge auf das Wesentliche konzentrieren: "packend-immersiver Klang, beste Sprachverständlichkeit und hoher Tragekomfort."Nachdem Teufel das Headset erstmals auf der IFA 2022 präsentierte, folgt nun in diesen Tagen die Veröffentlichung. Beim Teufel Cage One handelt es sich um ein kabelgebundenes Over-Ear-Headset, welches sich sowohl für Spiele, Musik als auch für das Arbeiten im Home Office eignen soll.Damit das auch wirklich klappt, besteht das Teufel Cage One aus 40-mm-Full-Range-Linear-HD-Tönern und einem sogenannten HD-Mikrofon. Letzteres verfügt über einen flexiblen und abnehmbaren Arm, wodurch ihr es relativ frei anpassen könnt. Darüber hinaus gibt es im Audio-Kabel ein Bedienungselement für Lautstärke und Stummschaltung. Im Lieferumfang des Headsets ist zu guter Letzt noch ein 160 cm langes Adapterkabel enthalten, welches für den Anschluss an Desktop-PCs ausgelegt ist.Wer also angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes noch auf der Suche nach einem Gaming-Headset ist, der kann einen Blick auf das Teufel Cage One werfen. Das ist nämlich ab sofort in den Farben Night Black und Light Gray erhältlich. Der Preispunkt liegt in der unverbindlichen Preisempfehlung bei 79,99 Euro.Falls ihr auf der Suche nach noch mehr Alternativen seid, dann greifen wir euch unter die Arme. Zum einen vergleichen wir fünf Gaming-Headsets für unter 150 Euro und zum anderen sieben Headsets, die über 150 Euro kosten