Hardware: Neuer Aldi-PC mit RTX 3070 ab 2. Januar für 1.599 Euro

Aldi PC: Intel und Nvidia im Medion-PC

Windows 11 vorinstalliert

Wer über Weihnachten einiges angespart hat und auf der Suche nach einem Komplett-PC ist, der kann ab kommender Woche einen Blick in Richtung Aldi werfen. Der Discounter bietet zum Jahresbeginn einen neuen Gaming-PC an.Genauer gesagt handelt es sich dabei um den Medion Erazer Engineer X20 (MD34800), der ab dem 2. Januar 2023 im Online-Shop von Aldi verkauft wird. Verkauft wird der Rechner für 1.599 Euro und bietet der Preisklasse auch entsprechend moderne, wenn auch nicht aktuellste Hardware.Die Herzstücke des Engineer X20 von Medion sind natürlich CPU und GPU. Beim Prozessor erwartet euch ein Intel Core i7-12700, der 12 Kerne umfasst und eine maximale Taktrate von 4,90 GHz bietet. Gekühlt wird die CPU von einer Cooler Master MasterLiquid ML120LK AiO-Wasserkühlung. In Sachen Grafikkarte vertraut Medion auf Nvidia und bietet eine GeForce RTX 3070 mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher. Leider verraten die Produktdetails nicht, von welchem Anbieter die Grafikkarte stammt.Als Mainboard kommt ein Gigabyte B660M DS3H AX zum Einsatz, auf dem 32 GB DDR4-RAM sitzen. Letztere stammen von Kingston Fury und bieten eine Geschwindigkeit von 3.200 MHz. Hinzu kommt eine 1 TB große NVMe-SSD, wobei auch hier Aldi den genauen Hersteller verschweigt.Welches Netzteil mit welcher Leistung verbaut ist, geht derweil aus der Produktbeschreibung nicht hervor. In der Vergangenheit nutzte Medion zwar häufiger Seasonic als Anbieter, aber im aktuellen Fall bleibt die Stromversorgung bisher ein Fragezeichen. Sämtliche Komponenten sind derweil verpackt in ein Gehäuse von In Win, welches unter anderem RGB beleuchtet ist.In Sachen Software gibt es laut Produktbeschreibung nur wenige Vorinstallationen. Zum einen wird der Medion Erazer Engineer X20 mit Windows 11 Home ausgeliefert. Hinzu kommt eine 30-Tage-Testversion von Microsoft 365 und McAfee LiveSafe.Im Lieferumfang ist zu guter Letzt auch eine kabelgebundene Maus enthalten. Eine Tastatur ist aber nicht Teil des 1.599 Euro teuren Pakets. Wer Interesse hat, kann den PC ab dem 2. Januar im Online-Shop von Aldi erwerben.