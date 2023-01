Hardware: Beliebtes PC-Tool MSI Afterburner steht vor unsicherer Zukunft

MSI Afterburner: Entwicklung wegen Krieg unterbrochen

Rivatuner nicht betroffen

Das bei vielen PC-Spielern beliebte Programm MSI Afterburner, welches für Overclocking und Undervolting von Grafikkarten genutzt wird, hat ein paar unruhige Zeiten vor sich. Dies berichtet der zuständige Entwickler in einem Forum.Auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt, entsteht Afterburner nicht direkt beim Hardware-Hersteller MSI. Stattdessen läuft die Entwicklung über den russischen Programmierer Alexey, der im Guru3D-Forum als "Unwinder" bekannt ist. Dort gab er nun zu Worte, dass er glaubt, dass das Projekt tot ist. Schuld daran ist der anhaltende Krieg in der Ukraine.Laut Alexeys Forenbeiträgen kann MSI aufgrund der Sanktionen gegen Russland seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, die im Vertrag zwischen ihm und dem Unternehmen geregelt waren. Schon seit elf Monaten sei dies der Fall und Afterburner vermutlich tot, so der Programmierer weiter.Er habe versucht, selbstständig das Tool weiterzuentwickeln, aber das Ergebnis sei "nichts als Enttäuschung" gewesen. Er habe das Gefühl, dass er lediglich Energie aufbringt für ein Projekt, welches von MSI selbst nicht mehr als notwendig betrachtet wird. In seiner Freizeit werde er noch versuchen, Afterburner weiterhin zu unterstützen, aber es am Ende des Tages vermutlich aufgeben. Schließlich habe er auch Rechnungen zu bezahlen.MSI selbst hat sich gegenüber PC Gamer zu der aktuellen Situation geäußert und kündigt an, dass man bereits an einer Lösung arbeitet. Derweil steht Afterburner weiterhin auf der Webseite des Unternehmens zum Download zur Verfügung und unterstützt laut den Informationen auch die jüngst veröffentlichte Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Während MSI Afterburner trotz der jüngsten Aussagen des Unternehmens zumindest vor einer unsicheren Zukunft steht, können Nutzer des RivaTuner Statistics Server (RTSS) aufatmen. Das Programm, welches in Kombination mit Afterburner zum Download angeboten wird, ist von der Einstellung laut Alexey nicht betroffen.RTSS, so Alexey, sei bereits vor Afterburner entstanden und ein reines Hobby-Projekt. "RTSS macht mir immer noch sehr viel Spaß, es weiterzuentwickeln und neue Funktionen dafür zu entwerfen" führt er im Forum von Guru3D weiter aus. Nutzer können also auch in Zukunft auf Updates für das Programm hoffen.