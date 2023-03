Hardware: SSD - 3 simple Tipps für höhere Performance und Lebensdauer

Auf 3 Wegen macht ihr eure SSD nicht nur schneller, sondern sogar langlebiger

TRIM aktivieren

Firmware der SSD aktualisieren

Speicherplatz nicht vollständig ausreizen

SSD nicht defragmentieren

Hibernation unter Windows deaktivieren

Stromausfälle vermeiden

hohe Temperaturen vermeiden

SSD nicht überschreiben oder formatieren

#1 TRIM aktivieren

#2 Speicherplatz nicht vollständig ausreizen

#3 SSD nicht defragmentieren