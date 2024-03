Greedfall 2: Neuer Trailer mit Early Access Enthüllung

Singleplayer-Spiele, die viel Wert auf ihre Erzählung legen, erscheinen eher selten im. Ausnahmen wiebestätigen die Regel. Genau diesen Weg will nun aber auchgehen, das neue Rollenspiel des französischen Entwickler Spiders.Im Rahmen der Nacon Connect 2024 gab das Team zusammen mit Publisher Nacon ein paar neue Infos bekannt, unter anderem wurde erstmals eingenannt. Allzu lange müsst ihr nicht mehr warten, sofern ihr zu Beginn auf das komplette Erlebnis verzichten könnt.Obwohl Greedfall 2 vom Namen her ein Nachfolger ist, beginnt die Geschichte des Rollenspiels nochdes ersten Teils. Darüber hinaus spielt ihr dieses Mal keinen Diplomaten, sondern schlüpft in in die Haut eines Einheimischen von Teer Fradee, der zu Beginn des Spiels nach Gacane, der Heimat der Kolonisten, verschleppt wird. Dort angekommen, kämpft ihr um eure Freiheit und erlebt eine Welt, die von der Malichor-Plage längst gezeichnet und dem Untergang geweiht ist.In Gacane werdet ihr etliche neue Gebiete zu Gesicht bekommen, darunter Olima, die Stadt der Sterne der Brückenallianz und die Küsten von Uxantis. Auf eurer Reise werdet ihr wieder erneut einige Freundschaften schließen,und natürlich etliche Kämpfe schlagen. Logischerweise sind auch Romanzen möglich.Die größte Überraschung folgt aber am Ende des Trailers: Greedfall 2 wird imerscheinen – vorerst nur für den PC. Der Grund ist simpel, wenn auch ungewöhnlich, denn das Rollenspiel geht den Weg über den. Wie umfangreich dieser ausfallen wird, und ob beispielsweise bereits die volle Kampagne geboten wird oder ähnlich wie bei Baldur's Gate 3 lediglich das erste Kapitel, bleibt aber noch abzuwarten.zu ihren Plänen haben Nacon und Spiders bisher noch nicht verraten. Die letzte Zusammenarbeit der beiden Firmen verlief aber durchaus erfolgreich: