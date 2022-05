Tarsier Studios: Little Nightmares-Macher deutet neues Projekt an

Noch unter dem Publisher Bandai Namco entwickelte Tarsier Little Nightmares 1 und 2. Nun aber gehören die Studios zu Embracer – worauf also könnte der neue Teaser hindeuten?Schon Ende 2019 hat sich der schwedische Medienkonzern den Videospielentwickler Tarsier einverleibt. Diverse bekannte Marken, darunter die Titel der Little Nightmares-Reihe blieben aber im Hause Bandai. Ihren designerischen Flair scheinen die Studios damit aber längst nicht verloren zu haben.Vieles zeigt der neue Teaser , den der schwedische Entwickler via Twitter veröffentlichte noch nicht. "Wir waren beschäftigt", heißt es darüber lediglich. Allerdings deuten ein Hintergrundrauschen und wacklige Bilder darauf hin, dass es auch mit dem neuen Spiel in eine vom Horror angehauchte Richtung gehen könnte.Schon in unserem Test zu Little Nightmares 2 verrieten wir, dass Tarsier durchaus mit "intensivsten und spannendsten Momenten" umzugehen weiß. Für Frust sorgte damals allerdings mitunter das Kampfsystem. Es bleibt abzuwarten, ob das Team hinter dem neuen Game an dieser Stelle erfolgreicher liefern wird.