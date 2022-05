Star Wars Jedi: Survivor: Neues Action-Adventure erscheint 2023 für PC, PS5 und XBS

Respawn Entertainment und Lucasfilm Games kündigen mit Star Wars Jedi: Survivor ihr neustes Abenteuer an. Diesmal soll die Geschichte des Jedi Cal Kestis erzählt werden.Das Action-Adventure entsteht unter der Leitung von Respawn Game Director Stig Asmussen und soll an das erste Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order anknüpfen.„Schon vor der Fertigstellung von Jedi: Fallen Order hatte unser Team eine Vision davon, wie wir das Abenteuer von Cal, BD und der Crew in einem Sequel fortsetzen würden“, erklärte Asmussen. „Für Jedi: Survivor arbeiten wir eng mit Lucasfilm Games zusammen, um die Story von Jedi: Fallen Order weiterzuerzählen. Wir nutzen moderne Technologien, um Cals Geschichte mit dynamischeren Jedi-Kämpfen und filmreifem Storytelling fortzusetzen, während Cal in den dunklen Zeiten überlebt und reifer wird. Wir können es kaum erwarten, der Welt im Laufe dieses Jahres mehr über das Spiel zu verraten.“Die Geschichte von Star Wars Jedi: Survivor setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order an. Cal Kestis wird als letzter Jedi der Galaxis vom Imperium verfolgt und muss sich erneut in zahlreichen Kämpfen beweisen. Zusammen mit seinem Gefährten BD-1 wird er sich mit verschiedenen Charakteren verbünden und seine Verbindung mit der Macht stärken.