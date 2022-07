Star Wars Jedi: Survivor: Release-Fenster und neuer Look für Cal

Bye, bye Poncho





Hasbro has revealed new action figures for ‘STAR WARS JEDI: SURVIVOR’ including Cal Kestis’ new design and new characters such as a KX security droid and a B-1 battle droid. #SDCC pic.twitter.com/1yjBWT0JXq



— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2022

Wie es sich für eine anständige Comic-Messe gehört, wurde auf der SDCC 2022 auch Spielzeug ausgestellt. Dazu gehörte auch die Action-Figur von Cal Kestis aus Star Wars: Jedi Survivor.Im März 2023 gibt es auf dem PC und den Konsolen neues Futter für Star-Wars-Fans: In Jedi Survivor, dem Nachfolger des recht erfolgreichen Actionspiels Star Wars Jedi: Fallen Order übernimmt der Spieler abermals die Rolle von Cal Kestis.Sein Aussehen wird allerdings für das neue Spiel angepasst – und die ausgestellte Action-Figur bietet einen Blick auf seinen neuen Look.Die Figur zeigt natürlicherweise einen etwas älteren Cal, der nun nicht mehr mit einem Poncho rumläuft, stattdessen trägt er nun eine Weste, die ein wenig wie das Outfit von Han Solo anmutet. Und ab sofort trägt Cal auch einen schicken Bart, der wiederum an die Gesichtsbürste von Kyle Katarrn aus Jedi Knight erinnert.Die vergangenen fünf Jahre sind an dem jungen Jedi auf jeden Fall nicht spurlos vorübergegangen. Als Ausrüstungsgegenstände verfügt Cal natürlich über das obligatorische Lichtschwert, ein Blaster findet ebenfalls in seinem Holster Platz. Auch im neuen Teil scheinbar wieder an seiner Seite ist der kleine und hilfreiche Roboter BD-1. Auch in der Spielzeug-Austellung waren zwei Modelle von Kampfrobotern zu sehen, die allerdings nicht sonderlich aufsehenerregend sind.Da ist der Eintrag in der PSN-Datenbank, der besagt, dass Star Wars: Jedi Survivor im März 2023 erscheinen soll, sicherlich deutlich einprägsamer.