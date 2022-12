Star Wars Jedi: Survivor: Release-Datum & Systemanforderungen via Steam geleakt

Star Wars Jedi: Survivor könnte schon am 15. März kommen





According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs



— Wario64 (@Wario64) December 5, 2022

Das sind die Systemanforderungen für Star Wars Jedi: Survivor

Betriebssystem : Windows 10 64-bit

Prozessor : 4 Core / 8 Threads| Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

: 4 Core / 8 Threads| Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

Grafik : 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 DirectX : Version 12

: Version 12 Netzwerk : Breitbandinternetverbindung

: Breitbandinternetverbindung Speicherplatz : 130 GB freier Speicherplatz

Sound-Karte : nicht erforderlich

: zusätzliche Informationen : Internet für nicht optionale Updates erforderlich, kein Online-Spiel

Betriebssystem : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Prozessor : 4 Core / 8 Threads| Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X

: 4 Core / 8 Threads| Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafik : 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT

: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT DirectX : Version 12

: Version 12 Netzwerk : Breitbandinternetverbindung

: Speicherplatz : 130 GB freier Speicherplatz

: 130 GB freier Speicherplatz Sound-Karte : nicht erforderlich

: nicht erforderlich zusätzliche Informationen : Internet für nicht optionale Updates erforderlich, kein Online-Spiel

Ein mögliches Release-Datum für Star Wars Jedi: Survivor war für kurze Zeit über die Steam-Seite des Spiels zu erspähen. Auch zu den Systemanforderungen gibt es Infos.Bislang wussten wir bereits, dass der Titel uns im kommenden Frühjahr erwarten soll. Wann genau es so weit sein sollte, stand bislang allerdings in den Sternen. Dank aufmerksamer Fans, die den vermeintlichen Moment der Unaufmerksamkeit von Steam bildlich festhielten, ist nun allerdings von einem konkreten Termin für Star Wars Jedi: Survivor im kommenden März auszugehen.Wie Twitter-Nutzer Wario64 mittels eines Posts zeigt, stand auf der Steam-Seite von Star Wars Jedi: Survivor für eine kurze Zeit lang der 15. März als Release-Termin ausgeschrieben. Ob sich dieser letzten Endes auch als solcher bewahrheitet, wird die Zeit zeigen. Die Shop-Seite auf Valves populärer Spieleplattform wurde mittlerweile wieder geändert, so dass auf dieser lediglich von einem baldigen Release die Rede ist. Möglicherweise liegt die offizielle Ankündigung jedoch gar nicht in all zu weiter Ferne, denn wie immer werden einige Publisher die bevorstehenden Game Awards dazu nutzen, uns mit frischen Updates zu ihren neuen Kreationen zu versorgen. Auf Twitter sehen wir darüber hinaus noch, welche Vorbesteller-Boni uns mit Star Wars Jedi: Survivor erwarten könnten. Und die Systemanforderungen, die der Titel an euren Rechner stellt, sind ebenfalls bekannt.Auch die Systemanforderungen für Star Wars: Jedi Survivor scheinen festzustehen: Wer den Titel im kommenden Jahr anzocken möchte, der benötigtdie folgende Hardware:Und auch dieSystemspezifikationen liefert man an dieser Stelle mit:Neben der möglichen Ankündigung des exakten Release-Termins von Star Wars Jedi: Survivor erwartet uns laut Host Geoff Keighley "eine Menge Gameplay" zu den neuen Spielen auf den Game Awards 2022. Alle Infos zur Show und den Livestreams des Mega-Events haben wir an anderer Stelle für euch zusammengefasst. Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer