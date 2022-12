Star Wars Jedi: Survivor: Gameplay & Release-Termin im Game Awards-Trailer

Star Wars Jedi: Survivor kommt am 17. März für PC, PS5 & Xbox Series X|S

Worum es in der Fortsetzung gehen soll

Mit dem brandneuen Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor, der uns im Zuge der Game Awards 2022 präsentiert wurde, bekommen wir nun einen konkreten Release-Termin.Außerdem gibt es endlich einen ersten Einblick in das Gameplay des kommenden Action-Abenteuers zu sehen. All zu viele Überraschungen gab es allerdings nicht mehr, denn die zuvor bereits im Raum stehenden Gerüchte haben sich größtenteils mit den mittlerweile offiziellen Informationen zu Star Wars Jedi: Survivor überschnitten.Kurz vor EAs offizieller Präsentation des Release-Termins auf den Game Awards sickerte eben jenes in Form eines Leaks durch: Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März 2023 und kommt über Steam auf den PC sowie in das Aufgebot der PS5 und der Xbox Series X|S. Wer das Abenteuer aus einer gar nicht mehr all zu weit entfernten Galaxis vorbestellt, der bekommt obendrein ein besonderes Outfit im Stil eines Jedi-Lehrers spendiert.Mit der Fortsetzung von Fallen Order aus dem Jahre 2019 wird Hauptfigur Cal Kestis, der von Cameron Monaghan verkörpert wird, erneut vor düstere Herausforderungen gestellt. Diesen sollte er mittlerweile allerdings besser gewachsen sein, denn Entwickler Respawn Entertainment will Star Wars Jedi: Survivor noch einmal ordentlich aufgemotzt haben.So verrät Game Director Stig Asmussen beispielsweise bereits, dass man nahezu jeden Aspekt von Fallen Order, sei es Gameplay, Story oder Erkundung, weiterentwickelt hätte und uns besonders reaktionsschnelle und mächtige Kämpfe erwarten, die sich anfühlen sollen, als wären wir ein echter Jedi-Ritter.Wie in der Videobeschreibung des Trailers von Star Wars Jedi: Survivor ebenfalls verraten wird, soll die Fortsetzung fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order angesidelt sein. Cal versucht noch immer, den finsteren Klauen des Imperiums zu entfliehen, während er, begleitet von seinem treuen Gefährten BD-1, auf neue wie alte Gesichter trifft.Um all jene zu retten, die ihm am Herzen liegen, muss Cal auch im zweiten Teil über sich hinauswachsen und seine Reise fortsetzen. Wir erkunden eine ungezähmte Galaxis, in der wir auf neue Planeten und vertraute Regionen mit einzigartigen Biomen, Herausforderungen und Gegnern stoßen. Dabei meistern wir neue Fähigkeiten, Ausrüstungsobjekte und Kräfte, die uns völlig ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sollen.Neben dem Release-Termin wurden auch die Systemanforderungen für Star Wars Jedi: Survivor vorab enthüllt , an diesen änderte sich bis zuletzt allerdings ebenfalls nichts mehr. Mit einer empfohlenen RTX 2070 beziehungsweise einer RX 6700 XT spielt der neue Teil noch lange nicht in der höchsten Hardware-Klasse mit.