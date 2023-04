Star Wars Jedi: Survivor: Alle Infos zum Action-Adventure zum heutigen Release *Update*

Wie fallen die Systemanforderungen aus?

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7-7700 oder AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i7-7700 oder AMD Ryzen 5 1400 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 580

Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 580 Videospeicher: 8 GB VRAM

8 GB VRAM Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 155 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 6700 XT Videospeicher: 8 GB VRAM

8 GB VRAM Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 155 GB

Story: Um was geht es in Star Wars Jedi: Survivor?

Gameplay: Was erwartet euch in Star Wars Jedi: Survivor?

Mittlerweile gibt es die Edition aber nicht mehr zu erwerben. Lediglich auf Plattformen wie Ebay könnt ihr eventuell mit Glück noch eine erwerben, dann aber in der Regel für einen deutlich höheren Preis.Die Next-Gen-Exklusivität macht sich übrigens auch in den Systemanforderungen von Star Wars Jedi: Survivor bemerkbar. Wer das Spiel in einer guten Grafikqualität erleben möchte, benötigt recht aktuelle PC-Hardware. Die Anforderungen fallen wie folgt aus:Die Geschichte von Star Wars Jedi: Survivor beginntnach dem Ende des Vorgängers. Protagonist Cal Kestis ist weiterhin auf der Flucht vor den Imperium und hält sich mittlerweile mehr am Rand der Galaxis auf. Untätig war der junge Jedi-Ritter aber nicht, sondern hat in der Zeit kräftig trainiert und ist nun ein durchaus erprobter Machtnutzer und Lichtschwert-Kämpfer. Die Fähigkeiten, die Kestis im Laufe des ersten Teils erlernte, hat er übrigens in der Zeit nicht vergessen –, wie ihn viele Videospielhelden in Nachfolgern erleiden. In Jedi: Survivor bekommt er es anschließend mit einigen neuen, aber auch alten Feinden zu tun.Spannend ist der Umstand, dass die Story von Star Wars Jedi: Survivor zeitlich nun im selben Jahr angekommen ist, wie die. Vielleicht – und das ist an dieser Stelle absolut spekulativ – gibt es eine Chance, dass ihr im Spiel zumindest für eine kurze Zeit auf den ehemaligen Lehrmeister von Anakin Skywalker trefft.Star Wars Jedi: Survivor wird wie sein Vorgänger einemit Soulslike-Elementen. Euch erwarten also erneut knackige (Boss-)Kämpfe, Rätsel, unter anderen dieses Mal in der Form von speziellen Machtkammern, und viel Erkundung, bei der sich manche Geheimnisse erst öffnen, wenn ihr bestimmte Fähigkeiten erlernt habt. Es lohnt sich demnach, später im Spiel einige Wege ein weiteres Mal zu gehen, um eventuell das eine oder andere Mysterium oder neue kosmetische Gegenstände freizuschalten. Die Zeit von hunderten Ponchos ist übrigens vorüber, denn dieses Mal