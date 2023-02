Star Wars Jedi: Survivor: Alles, was bislang zum großen Star-Wars-Spiel von EA bekannt ist

Wie fallen die Systemanforderungen aus?

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7-7700 oder AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i7-7700 oder AMD Ryzen 5 1400 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 580

Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 580 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 130 GB

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5-11500K oder AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11500K oder AMD Ryzen 5 5600X Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 6700 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 130 GB

Story: Um was geht es in Star Wars Jedi: Survivor?

Fünf Jahre später sucht die Inquisition des Imperiums immer noch nach Cal Kestis.

Gameplay: Was erwartet euch in Star Wars Jedi: Survivor?

Lichtschwert, einzeln: Der Standard-Kampfstil, bei dem Cal Kestis auf ein einzelnes Lichtschwert zurückgreift und einen guten Mix aus Schaden und Geschwindigkeit liefert.

Der Standard-Kampfstil, bei dem Cal Kestis auf ein einzelnes Lichtschwert zurückgreift und einen guten Mix aus Schaden und Geschwindigkeit liefert. Zwei Lichtschwerter: Macht genau das, was der Name verrät, denn Cal Kestis kann nun stets zwei Lichtschwerter tragen.

Macht genau das, was der Name verrät, denn Cal Kestis kann nun stets zwei Lichtschwerter tragen. Doppelklinge: Das Gegenstück, bei dem Cal auf ein Doppel-Lichtschwert zurückgreift, so wie einst Darth Maul in Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung.

Das Gegenstück, bei dem Cal auf ein Doppel-Lichtschwert zurückgreift, so wie einst Darth Maul in Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung. Parierstange: Ebenfalls aus den Filmen bekannt ist das Lichtschwert mit einer Parierstange. Auch Cal Kestis kann eine solche Waffe nutzen, allerdings ist sie verhältnismäßig langsam.

Ebenfalls aus den Filmen bekannt ist das Lichtschwert mit einer Parierstange. Auch Cal Kestis kann eine solche Waffe nutzen, allerdings ist sie verhältnismäßig langsam. Blaster: Wer will, kann in Star Wars Jedi: Survivor auch mit einem Blaster in den Kampf ziehen. Alternativ sogar in Kombination mit einem einzelnen Lichtschwert.

Natürlich werden in Star Wars Jedi: Survivor erneut die Klingen gekreuzt.