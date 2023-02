Star Wars Jedi: Survivor: Gliedmaßen sind vor dem Lichtschwert nicht mehr sicher

Star Wars Jedi: Survivor – Gliedmaßen abtrennbar, aber wie genau?

Zwei Monate noch bis zum Release

Wer inmit seinem Lichtschwert herumwirbelt, der kann fortan auch menschlichen Gegnern ihre Gliedmaßen abtrennen. Das zeigt ein jüngstes Gameplay-Video aus dem Action-Adventure.Während sich in Star Wars Jedi: Fallen Order lediglich Tiere und einige wenige Objekte in der Spielwelt von der eigentlichen Stärke eines Lichtschwerts beeindruckt zeigten, ändert sich das offenbar mit dem Nachfolger. Hier sollten sich auch humanoide Feinde in Acht nehmen, wenn sie den Kampf mit allen Armen und Beinen überstehen wollen.Offiziell bestätigt hat Entwickler Respawn Entertainment bislang nicht, dass Protagonist Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor humanoiden Feinden bestimmte Gliedmaßen abschlagen kann. In einem neuen Gameplay-Video der englischen Kollegen von IGN zeigt sich jedoch in einer Szene, dass dies nun offenbar möglich sein wird.Das rund acht Minuten lange Video dreht sich eigentlich darum, die verschiedenen Kampfstile von Kestis im Nachfolger vorzustellen. Dies geschieht in einer speziellen Arena, die es im fertigen Spiel aller Voraussicht nach nicht geben wird. In einer Szene ab Minute 4:12 ist Kestis im Kampf mit drei Sturmtruppen zu sehen, bei dem er anschließend einen der Feinde deutlich sichtbar das Bein abschlägt.Unklar ist allerdings, ob das Abtrennen der Gliedmaßen jederzeit quasi möglich ist oder lediglich die Folge von speziellen Angriffen. Möglicherweise passiert das Abtrennen auch nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Leider wird im Video nicht näher auf den Umstand eingegangen, weshalb derzeit nur spekuliert werden kann.Spätestens amwird sich das aber definitiv aufklären, denn dann erscheint Star Wars Jedi: Survivor für. Dort werdet ihr auch auf einen neuen Antagonisten treffen , bei dem bereits bekannt ist, dass ihm Lichtschwerter nur wirklich wenig anhaben können.Noch mehr Infos zu Star Wars Jedi: Survivor findet ihr übrigens auch in unserer großen Übersicht zum kommenden Spiel von EA und Respawn Entertainment . Unter anderem fassen wir euch Systemanforderungen, bisher bekannte Gameplay-Elemente und mehr zusammen.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer