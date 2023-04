Star Wars Jedi: Survivor: Fähigkeiten aus dem Vorgänger müssen nicht noch einmal erlernt werden

Star Wars Jedi: Survivor – Cal wird noch viel lernen

Release steht vor der Haustür

Nachfolger, bei denen der Protagonist gleich bleibt, haben oft die Problematik, dass der Charakter eigentlich zu Beginn viel zu stark wäre. Aus dem Grund leiden viele Helden unter Gedächtnisschwund und müssen Fähigkeiten neu lernen – inist das anders.Cal Kestis, der ingegen Ende hin so langsam seine Kräfte gezielt einsetzen konnte, wird im zweiten Teil nicht auf einmal wieder von vorne anfangen müssen. Stattdessen setzt Entwickler Respawn Entertainment auf Kontinuität und lässt dem jungen Protagonisten seine Fähigkeiten behalten, ohne dabei aber das Spiel zu vernachlässigen.Dies haben Design Director Jason de Heras und Senior Director of Production Kasumi Shishido in einem Interview mit Gamesradar verraten. Demnach habe man sich bei Respawn schon früh darauf festgelegt, dass Cal Kestis seine Fähigkeiten in Star Wars Jedi: Survivor nicht zu Beginn verlieren wird. "Wir wollen diese Fähigkeiten nicht wegnehmen, weil sie sich gut anfühlen. Du kannst nicht einen Schritt zurückgehen und dich wie ein Padawan fühlen", so de Heras.Das sorgte jedoch für eine Herausforderung, denn der Nachfolger muss darum gebaut werden. Gegner müssen von Anfang an so erstellt werden, dass sie der Fähigkeitenseite von Cal Kestis gleichen, gleichzeitig dürfen aber auch neue Spieler nicht überfordert werden. Und dann ist noch die Frage danach, wie man den Schwierigkeitsgrad nach und nach steigern kann."Und du kannst dich immer noch entwickeln. [Cal ist] kein Jedi-Ritter, er ist kein Yoda. Er hat noch nicht alles gemeistert. Es gibt also noch eine Menge Dinge, die er lernen kann. Es geht also darum, ihn nicht von Anfang an zu mächtig zu machen, aber es gibt immer noch eine Menge Entwicklung von Anfang bis Ende", heißt es dazu von Shishido. Demnach wird es zu Beginn einige Gegner geben, die eine Herausforderung sind, während jedoch die Sturmtruppen das übliche Lichtschwertfutter bleiben.Wie gut den Entwickler dieser Spagat gelungen ist, könnt ihr schon bald selbst herausfinden. Star Wars Jedi: Survivor erscheint am. Alle wichtigen Infos zumDie Reise von Kestis muss übrigens nicht mit Star Wars Jedi: Survivor enden, wie Creative Director Stig Asmussen zuletzt äußerte., auch wenn diesbezüglich noch nichts in Stein gemeißelt ist.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer