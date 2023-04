Star Wars Jedi: Survivor: Zusammenfassung der Geschichte von Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order – Order 66 und die Auswirkungen

Die Inquisitoren sind die Antagonisten von Star Wars Jedi: Fallen Order und machen Jagd auf Jedis, die sich verstecken.

Dem Weg Cordovas folgen

BD-1 ist Cal Kestis treuer Begleiter – und eine echte Hilfe im Kampf gegen das Imperium.

Vor und zurück: Kashyyyk, Dathomir und Ilum

Der Kampf gegen die Neunte Schwester ist eine der großen Bewährungsproben für den jungen Kestis.





Das Finale: Ein überraschender Auftritt



Auf Bogano darf Kestis dann endlich das Holocron mit den Namen an sich nehmen, wird jedoch dabei von Trilla überrascht. Die stiehlt das Holocron und flieht, während Cere ihre Rolle als Jedi-Ritterin wieder aufnimmt und Kestis umgehend zum Jedi-Ritter erklärt. Sie weiß auch, wo Trilla mit dem Holocron hin ist: Fortress Inquisitorius.



In der Festung kommt es zur finalen Auseinandersetzung mit Trilla, die Kestis für sich entscheiden und das Holocron in seinen Besitz bringen kann. Als Cere Trilla um Verzeihung bittet, kommt es zu einem gewaltigen Auftritt. Niemand geringeres als Darth Vader höchstpersönlich platzt in die Party, erledigt Trilla und ist drauf und dran Kestis umzubringen. Angesichts der gewaltigen Stärke Vaders hilft nur eine Sache: Beine in die Hand nehmen und fliehen.



Von Cere wird Kestis am Ende kurzerhand zum Jedi-Ritter gekürt – auch wenn ihm das im Endkampf nur bedingt hilft.

Dank der Hilfe von Merrin gelingt das sowohl Kestis als auch Cere und die Crew kann von der Festung entkommen. Das Holocron empfindet Kestis derweil als ein Problem: Die dort genannten Kinder wären nur noch mehr in Gefahr, wenn sie zu Jedi werden würden, woraufhin er den Datenträger endgültig zerstört. Seine letzten Worte sind: "Und wohin jetzt?"



Diese Frage klärt ab dem 28. April Star Wars Jedi: Survivor auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Zwischen dem Ende von Fallen Order und den Anfang von Survivor vergehen jedoch stolze fünf Jahre, in denen Kestis mittlerweile zum halbwegs erfahrenen Jedi-Ritter geworden ist. Mehr dazu und welche Änderungen euch auf der spielerischen Seite erwarten, findet ihr



Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer



