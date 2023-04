Star Wars Jedi: Survivor: Action-Adventure benötigt sehr viel Speicherplatz zum Release

Star Wars Jedi: Survivor – So groß ist das Spiel auf PC, PS5 und XSX | S





Release steht kurz bevor

Nicht mehr lange, dann erscheintund wird ein wirklich großes Spiel. Vor allem beim Themanimmt Cal Kestis neues Abenteuer gigantische Ausmaße an – über fast alle Plattformen hinweg.Egal ob ihr Star Wars Jedi: Survivor auf dem PC, der PS5 oder Xbox Series X spielen wollt: Ihr solltet zuvor sicherstellen, dass auf eurer Festplatte beziehungsweise SSD genügend Speicher frei ist. Wer sich zudem für die digitale Version entscheidet, sollte sich bewusst werden, dass der Download je nach Internetgeschwindigkeit einige Zeit in Anspruch nehmen wird.Wer auf dem PC spielt, der muss besonders viel Speicher für den Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order über haben. Auf dem Computer verlangt der zweite Star Wars-Ausflug von Respawn Entertainment stolze 155 Gigabyte freien Speicherplatz, wie die Systemanforderungen auf Steam verraten.Aber nicht nur auf dem PC benötigt Star Wars Jedi: Survivor jede Menge freien Speicher. Auf der PlayStation 5, so berichtet es der Twitter Account PlayStation Game Size, werden 147,5 GB fällig und damit nur ein paar GB weniger als auf dem PC. Immerhin wird der Preload für das Action-Adventure schon am 26. April starten und somit zwei Tage vor dem Release.Auf der Xbox Series X nimmt Star Wars Jedi: Survivor laut thegamespoof derweil "nur" 139 GB ein – die geringste Größe der drei Plattformen. Auf der Xbox Series S ist die Speichersituation ein ganzes Stück entspannter: Hier verlangt Star Wars Jedi: Survivor gerade einmal 44 GB. Fast schon ein Fliegengewicht im Vergleich zum Rest.Wem angesichts der riesigen Größe schon jetzt Angst und Bange wird, kann ein wenig aufatmen: Bis zum Release von Star Wars Jedi: Survivor amsind noch ein paar Tage Zeit. Zeit, die man nutzen kann, um eventuell das eine oder andere Spiel zu beenden und dadurch Speicherplatz freimachen zu können.Die Wartezeit könnt ihr zudem mit dem Lesenverbringen, in der wir euch über die wichtigsten Fakten zum kommenden Action-Adventure aufklären. Vor kurzem wurde außerdem bekannt, dass Cal KestisLetztes aktuelles Video: TeaserTrailer