Star Wars Jedi: Survivor: Erste Leaks im Umlauf: Entwickler warnen vor Spoilern

Star Wars Jedi: Survivor: "No spoilers!" - EA warnt schon einmal vor





No spoilers! ✋



We’re beyond excited for everyone to experience #StarWarsJediSurvivor this week! We ask that you please be mindful of others and avoid posting or sharing spoilers.



And remember, BD is watching! pic.twitter.com/yjvjwGYvO5



— EA Star Wars (@EAStarWars) April 24, 2023





Please, friends, don't spoil the game. We all worked very hard to create something that hopefully surprises and delights you all.



I know a lot of people will be upset to see spoilers before they get to play, and for us it's REALLY disheartening to see as well.



Be kind, y'all. https://t.co/71V8SI1Chp



— Pete Stewart 🏳️‍🌈 (@Peter5tewart) April 24, 2023

Publisher Electronic Arts hat sich an das Internet gewandt, um vor möglichen-Spoilern zu warnen, nachdem Teile des Spiels bereits vor seinem Releasewurden.Unglücklicherweise sind schon wenige Tage vor seiner eigentlichen Veröffentlichung amKopien des Star Wars-Soulslike in Umlauf geraten. Nun sorgt man sich davor, dass Spieler darunter leiden könnten, bereits vorher etwas über die Story zu erfahren.Über einen Tweet vom offiziellen Star Wars-Account des Publishers warnt man die Community nun eindringlich vor etwaigen Spoilern. Mit den klaren Worten "No spoilers!" und einer Einhalt gewährenden Emoji-Hand sind die Fronten direkt zu Beginn des Statements geklärt. Anschließend wird man allerdings noch einmal etwas konkreter und erinnert daran, dass BD-1, Cals Droiden-Begleiter, der schon im Vorgänger von Star Wars Jedi: Survivor,, mit von der Partie war, euch im Auge behält."Wir freuen uns riesig darauf, dass alle diese Woche #StarWarsJediSurvivor erleben können! Wir bitten euch, Rücksicht auf andere zu nehmen und keine Spoiler zu posten oder zu teilen. Und denkt daran: BD schaut zu!" heißt es im Twitter-Post genau genommen. Und auch die Entwickler des Spiels wünschen sich gegenseitige Rücksichtname vn der Community.twitterte Respawns Senior Writer Pete Stewart, indem er auf EAs Warnung Bezug nimmt. "Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet, etwas zu erschaffen, das euch hoffentlich alle überrascht und erfreut. Ich weiß, dass viele Leute verärgert sein werden, wenn sie Spoiler sehen, bevor sie das Spiel spielen können, und für uns ist es auch WIRKLICH enttäuschend, das zu sehen. Seid nett, ihr alle.", heißt es weiter seitens Stewart. EA-Kollege Andy McNamara, seines Zeichens Global Director of Integrated Comms for Shooters and Star Wars, schließt sich dem an.All zu lang müsst ihr euch glücklicherweise nicht mehr vor Spoilern fürchten, denn Respawns zweites Star Wars-Soulslike steht bereits in den Startlöchern. Damit die Macht auch garantiert mit euch ist, haben wir an anderer Stelle noch einmal. Und wer die, nicht mehr ganz auf dem Schirm hat, dem helfen wir ebenfalls weiter.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer