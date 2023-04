Star Wars Jedi: Survivor: EA und Respawn kündigen bereits erste Patches an

Star Wars Jedi: Survivor – Day 1 Patch und mehr in Entwicklung





Cal’s newest journey in a galaxy far, far away has begun and we’re excited for you to experience it!



Our first patch will arrive on launch day across all platforms. In the weeks ahead, we’ll deploy patches that will:



- Fix bugs

- Improve performance

- Add more accessibility… pic.twitter.com/pUtyoGopP5



— EA Star Wars (@EAStarWars) April 26, 2023

Am 28. April erscheintund bereits jetzt gibt es zahllose Berichte über. Publisher EA kündigt deshalb bereits im Vorfeld an, dass entsprechendein Arbeit sind.Schwankende FPS, unerklärliche Performance-Einbrüche und Abstürze: In den bisherigen Tests hinterlässt Star Wars Jedi: Survivor auf der technischen Seite noch keinen reibungslosen Eindruck. Auchsind wir auf der Konsolenversion über ein paar dieser Probleme gestolpert. EA und Respawn müssen sich diesen Schwierigkeiten derweil bewusst sein, denn man hat bereits mehrere Patches in Arbeit.Neben einem Day 1-Patch, der am Releasetag veröffentlicht wird, befinden sich noch weitere Updates für Star Wars Jedi: Survivor in Entwicklung. Diese sollen sich um Bugs und Performance-Probleme kümmern, sowie weitere Zugänglichkeitsoptionen hinzufügen. Zudem wird man natürlich auch noch darüber hinaus an Updates schrauben.In ein paar Kommentaren ist man über den Tweet nicht unbedingt erfreut. Die Frage stellt sich: Wieso benötigt es überhaupt eine solche Ankündigung und warum ist Star Wars Jedi: Survivor nicht bereits zum Release in einem technisch runden Zustand? Schließlich wurde das, damit die Entwickler mehr Zeit bekommen, um an der Performance und Stabilität zu arbeiten.Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt zudem, wie hilfreich der angekündigte Day 1-Patch sein wird. Allerdings sollten sich wohl mindestens PC-Spieler darauf einstellen, dass ihre Hardware zum Release deutlich mehr gefordert wird, als es unbedingt notwendig sein muss – wobei das seit einiger Zeit gefühlt Alltag ist, wie bereitsLetztes aktuelles Video: TeaserTrailer