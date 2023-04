Star Wars Jedi: Survivor: 3 spannende Dinge solltet ihr vor dem Spielen unbedingt wissen

Vor dem Spielen: Drei Dinge solltet ihr über Star Wars: Jedi Survivor wissen

#1 Wer ist eigentlich Cal Kestis? Der Held von Jedi: Survivor im Fokus

#2 An welchem Punkt des Zeitstrahls ist Jedi: Survivor im Star Wars-Universum angesiedelt?

#3 Wie lange dauert es, Star Wars Jedi: Survivor durchzuspielen?

Für Star Wars-Fans muss die vergangene Zeit wohl eine glorreiche gewesen sein, gab es doch lange nicht mehr so viel Futter ihres Lieblings-Franchises – auch zum „Anfassen“. Seit heute dürft ihr euch nämlich dem zweiten Teil von Respawns gelobten, widmen. Doch bevor ihr euch in, wie der Titel des zweiten Teils lautet, austobt, solltet ihrwissen, über die wir euch im Folgenden aufklären.Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr euch zur alten Garde zählt und den ersten Teil bereits unzählige Male über euren Bildschirm habt laufen lassen, oder ihr mit Jedi: Survivor den Einstieg in die Reihe wagt: Für jeden dürfte die eine oder andere frische Information dabei sein.Habt ihr den ersten Teil zu Star Wars Jedi: Survivor hingegen noch gar nicht angefasst, so gilt es vielleicht zunächst zu klären, um welchen Lichtschwert-schwingenden Jung-Jedi es sich bei demder Reihe, dem wir auch schon im ersten Teil über die Schulter schauen durften, eigentlich handelt.Ebenso spannend steht es um den, der vor allem für nicht ganz so hartgesottene Star Wars-Fans durchaus schnell einmal verwirrend sein kann. Wir klären deshalb, an welchem zeitlichen Punkt in der Geschichte des Kriegs der Sterne Jedi: Survivor angesiedelt ist.Zu guter Letzt geben wir euch noch einen kurzen Ausblick darauf,der kompletten Story des zweiten Teils ungefähr einplanen solltet. Wer weitere Informationen will, beispielsweise, wie das Gameplay aussieht oder worum es in der Story des Spiels und seinem Vorgänger überhaupt geht, dem helfen wir aber ebenfalls weiter.Solltet ihr Star Wars Jedi: Fallen Order bislang nicht gespielt oder gar auf dem Schirm gehabt haben, wundert ihr euch womöglich, wer der rechtschaffende Rotschopf, der das Cover des Spiels ziert, überhaupt sein soll.Bei jenem handelt es sich um Cal Kestis, einem Machtinhaber, der gerade so der Ausrottung der Jedi entgangen ist. Cal trainierte unter Jaro Tapal, als Order 66 ihn dazu zwang, sein Leben aufzugeben und sich jahrelang Schuldvorwürfe für das Opfer, das sein Meister brachte, zu machen. Aufgrund dessen sagte er sich letzten Endes völlig von der Macht los.Nachdem er über fünf Jahre ein Leben im Verborgenen führte, geriet Cal schließlich ins Visier der Inquisitoren, also Jedi-Jägern, die ihn kreuz und quer durch die gesamte Galaxis verfolgten. Nachdem er sich Cere Junda, einer anderen untergetauchten Jedi-Meisterin, und ihrem Pilotenfreund Greez angeschlossen hatte, gelang es Cal aber, die Macht zurückzuerlangen und den Streitkräften des Imperiums zu entkommen.Nun, als gestandener und erwachsener Jedi, der sich für den neuen Teil extra einen besonders coolen Bart stehen lassen hat, kehrt Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor für ein neues Kapitel zurück. Falls er euch bekannt vorkommt, liegt das höchstwahrscheinlich wohl daran, dass der Jung-Jedi vom Schauspieler Cameron Monaghan, der in Serien wie Gotham oder Shameless zu sehen war, die Figur in beiden Teilen verkörpert. Und wenn ihr mehr zur Geschichte von Jedi: Fallen Order wissen wollt, empfehlen wir euch, einenzu werfen.Ebenfalls eine spannende Frage, die sich aber ganz einfach beantworten lässt, ist, an welchem Punkt auf dem Zeitstrahl das neue Star Wars-Spiel eigentlich angesiedelt ist. Wie vielleicht schon durchschien, spielt Jedi: Survivor etwa fünf Jahre nach dem Ende von Fallen Order.Cal und seine Crew haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits voneinander getrennt, aber noch immer führt er einen tagtäglichen Kampf darum, dem Imperium immer einen Schritt voraus zu sein, während die Sith-Inquisition ihn jagt.Setzt man die Geschehnisse nun in Relation zu der insgesamten Zeitlinie, auf der sich der Krieg der Sterne abspielt, dürften die Ereignisse aus Jedi: Survivor etwa zwischen Episode III: Die Rache der Sith und Episode IV: Eine neue Hoffnung stattfinden. Und damit ungefähr zur selben Zeit, in der Obi-Wan Kenobi und Star Wars: Rebels spielen, wodurch sich manche Fans wohl bereits schon so einige Crossovers vorgestellt haben dürften.Nachdemauf allen Plattformen in den vergangenen Tagen Wellen schlug, könnte man davon ausgehen, dass es sich bei dem Titel um ein schier endloses Abenteuer handelt.Doch How Long To Beat zufolge beträgt die Spielzeit des zweiten Teils, ähnlich wie die des ersten, zwischen 20 und 30 Stunden, je nachdem, ob ihr euch auch optionalen Aufgaben und Herausforderungen stellt. Aber apropos Speicherplatz: Star Wars Jedi: Survivor gilt als durchaus Hardware-hungriger Titel, dessen Systemanforderungen ihr zumindest vorher einmal ausgecheckt haben solltet, ehe ihr euch für den Kauf entscheidet.Solltet ihr euch ohnehin fragen, ob sich ein solcher lohnt, empfehlen wir euch einenzu werfen. Alles rund ums Gameplay, die Story, neue Features und weitere Informationen zu Star Wars Jedi: Survivor, fassen wir an anderer Stelle noch einmal ausführlich zusammen.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer