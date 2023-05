Star Wars Jedi: Survivor: Die 11 Lichtschwert-Farben und wie man sie freischaltet erklärt

Star Wars Jedi: Survivor – Alle 11 Lichtschwert-Farben auf einen Blick

Blau

Grün

Violett

Gelb

Cyan

Magenta

Indigo

Orange

Weiß

Rotes Lichtschwert und den "RGB-Modus" freischalten

Schon im ersten Teil des Sternenkrieg-Soulslike,, war es euch möglich, dieeuressowie die einzelnen Bestandteile nach eurem Geschmack anzupassen. Und selbstverständlich bekommt ihr auch mitwieder einige Optionen dazu geboten.Doch wie kommt ihr eigentlich an die insgesamt elf Lichtschwert-Farben, in denen ihr in Jedi: Survivor eure wohl wichtigste Waffe erstrahlen lassen könnt? Und welche Farben gibt es überhaupt? Das alles und wie ihr die Farben eures Laserschwertes verändern könnt, verraten wir euch im Folgenden. (: Die folgenden Inhalte beeinhaltenzu den Spielinhalten - zur Story wird hingegen nichts verraten.)Ging unser Held Cal Kestis im ersten Teil doch noch als eher grünschnäbliger Jung-Jedi durch, hat er sich in der Fortsetzung mittlerweile zum selbstbewussten Machtbenutzer gemausert. So kommt es, dass ihr auch vergleichsweise früh mit den Anpassungsmöglichkeiten eures Lichtschwerts, inklusive seiner Farben, in Star Wars Jedi: Survivor vertraut gemacht werdet.Neben den mechanischen Teilen, die ihr ebenfalls finden und frei für euer Laserschwert nutzen könnt, dürften es allem voran die Farben sein, die euch das Gefühl geben, euer ganz eigenes Star Wars-Abenteuer zu durchleben. Um die Lichtschwert-Farbe zu verändern, müsst ihr aber zunächst diefreischalten. Dies war auch schon im Vorgänger der Fall, wenn ihr optische Anpassungen an der Waffe oder eurem Begleiter BD-1 vornehmen wolltet.Auf die Werkbank könnt ihr zugreifen, wenn ihr dieauf dem Planetenerfolgreich abgeschlossen habt. Macht euch aber keine Sorgen darüber, dass ihr sie womöglich verfehlt: Die erste Werkbank ist praktisch unmöglich, zu missen. Im weiteren Verlauf des Spieles treten sie dann immer mal wieder an unterschiedlichen Passagen auf. Und: Ihr habt sogar die Möglichkeit, euch so recht früh für eine vonLichtschwert-Farben zu entscheiden.Hinzu gesellen sich sich noch zwei weitere Lichtschwert-Farben, die euch nicht von Beginn an in Star Wars Jedi: Survivor zur Verfügung stehen. Zum einen hätten wir da den, der zweifelsohne eher den Vertretern der dunklen Seite der Macht zuzuordnen ist. Wollt ihr aber auch als Held in Jedi: Survivor mit einem blutroten Lightsaber durch die Gegend streifen, so ist auch das möglich.Anders als die zuvor genannten Farben schaltet ihr die Farbe rot erst frei, nachdem ihr die Haupt-Story des intergalaktischen Action-Adventures durchlaufen und einenangelegt habt. Ähnlich verhält es sich mit der, auch „Party“ genannt. Bei jener wechseln sich die Farben eures Lichtschwertes regelmäßig ab, so dass ihr euch nicht mehr länger mit der Frage nach der coolsten Kolorierung herumquälen müsst.Das Aussehen eures Lichtschwertes in Jedi: Survivor zu verändern, kostet euch und Cal im Übrigen keine Ressourcen. Fragt ihr euch noch immer, ob sich Respawns neuestes Werk überhaupt für euch lohnt? Darauf findet ihr ebenfalls die Antwort bei uns: Wir verraten euch,Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer