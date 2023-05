Star Wars Jedi: Survivor: Alle 6 Planeten und ihre Reihenfolge vorgestellt

Star Wars Jedi: Survivor – Alle 6 Planeten und ihre Reihenfolge in der Übersicht

Coruscant

Koboh

Jedha

Zerstörter Mond von Koboh

Nova Garon

Tanalorr

Die einzelnen Planeten vorgestellt

Coruscant

Koboh

Jedha

Kobohs zerstörter Mond

Nova Garon

Tanalorr

Alte Hasen kennen das Prinzip, nachdem Respawns Action-Adventure aufgebaut ist, vermutlich aus, dem ersten Teil, schon zu Genüge. Und auch inreist ihr wieder vonzu Planet, um euch den intergalaktischen Herausforderungen der einzelnen Schauplätze zu stellen.Wollt ihr auf keinen Fall im Vorfeld wissen, wohin die Reise dieses Mal geht und welche Planeten ihr konkret im zweiten Teil erkunden dürft, solltet ihr ab hier nicht mehr weiterlesen. Bei den folgenden Inhalten handelt es sich um, vor denen wir euch an dieser Stelle noch einmalwollen.Zwar handelt es sich bei Star Wars Jedi: Survivor grundlegend um ein Spiel mit einem roten Faden, was seine Story anbelangt, allerdings ist diese nicht in einzelne Kapitel, sondern Abschnitte unterteilt, die ihr mit dem Besuch und der Erkundung des jeweiligen Planeten abschließen könnt. Davon gibt es gleich sechs im zweiten Teil zu entdecken:Während Coruscant, Kobohs zerstörter Mond oder Nova Garon noch rechtgehalten sind, könnt ihr euch auf Koboh selbst und Jedha so richtig austoben. Dabei stellt Koboh den mit Abstand größten Planeten dar, den ihr in Star Wars Jedi: Survivor erkunden könnt. Hierhin kehrt ihr auch an verschiedenen Punkten im Spiel immer mal wieder zurück, während ihr euch durch die Hauptgeschichte schlagt.Coruscant hingegen ist euer, von dem ihr Cals Abenteuer beginnt. Einmal auf Koboh angekommen, gestaltet sich die Welt immer offener, was auch bedeutet, dass ihr euch etwas von der Hauptstory abkapseln underledigen könnt, wenn euch der Sinn danach steht. Tanalorr stellt den kleinsten der sechs zu bereisenden Planeten dar, dafür erreicht ihr ihn jedoch erst relativ weit zum Ende der Storyline.Werfen wir noch einmal einen etwas ausführlicheren Blick auf die sechs Planeten, die in Star Wars Jedi: Survivor auf euch warten.Bei Coruscant handelt es sich, wie bereits durchschien, um den Startpunkt der Geschichte. Hier durchlauft ihr eine Art kurzes Tutorial, ehe der Rest des Spiels die Pforten öffnet. Als Hauptstadt des galaktischen Imperiums unter Palpatines Herrschaft trefft ihr hier vor allem auf Sturmtruppen und Droiden als Gegner.Koboh ist der Dreh- und Angelpunkt von Star Wars Jedi: Survivor. Hier trefft ihr unter anderem auf Greez und Pyloon’s Saloon. Der verlassene Planet stellt gleichzeitig den symbolischen Start des zweiten Aktes dar. Bekannt für seine dichten Wälder und sein furchteinflößendes Tierreich, beherbergt Koboh feindliche, außerirdische Spezien und monströse Kreaturen. Hinzu gesellen sich ungemütliche Banditen, die auf Jedi-Besuch gerne verzichten.Jedha ist ein verlassener Planet des Galaktischen Systems, der wenig bis gar keinen Funken Leben bietet. Nicht nur das raue Wetter, sondern auch die sandige Beschaffenheit seines Bodens machen Jedha nahezu unbewohnbar für die meisten Spezies. Der skrupellose Skorpion Skriton fühlt sich hier hingegen besonders wohl…Dass es sich hier rein technisch gesehen nicht um einen Planeten, sondern einen Mond handelt, verrät schon der Name. Der „Shattered Moon“ von Koboh ist ein Exomond, auf dem einst ein Labor der Neuen Republik genutzt wurde. Ähnlich wie auf Jedha erfahrt ihr hier reichlich Informationen über die Geschichte der Neuen Republik.Ähnlich beschaffen wie Tanalorr, handelt es sich auch bei Nova Garon um einen vergleichsweise kleinen Planeten in Star Wars Jedi: Survivor. Hier befindet sich der Sitz des Imperialen Sicherheitsbüros, das auf dem kristallinen Asteroiden tagt. Ihr erkundet lediglich die Büroareale von Nova Garon, weswegen es sich um einen der kürzesten Abschnitte des Spiels handelt.Das gelobte Land, Tanalorr, ist ein exotischer Planet des Koboh Abgrunds, der bisher unberührt von der Außenwelt blieb. Er gilt als extrem schwer aufzuspüren und nicht gerade besonders zugänglich, weswegen das Imperium von einer Eroberung abgesehen hat. Tanalorr ist zugleich der letzte Planet, den ihr auf eurer Reise durch die Story von Star Wars Jedi: Survivor zu sehen bekommt.Spielt ihr lediglich die Hauptgeschichte durch, so dürfte euch das Sternenkrieg-Soulslike gut und gerne etwa 20 Spielstunden lang fesseln. Mit allen Nebenmissionen kommen noch einmal mindestens satte zehn Stunden oben rauf., erklären wir an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer