Star Wars Jedi: Survivor: Bug sorgt für verschwindende Gegenstände - EA reagiert

Star Wars Jedi: Survivor – Habt ihr eure Pre-Order- und Deluxe Edition-Items verloren? EA versucht zu helfen

Ein wirklich fieser Bug insorgt derzeit dafür, dass Spieler auf ihre teuer erstandenen Pre-Order- und Deluxe Edition-Gegenstände verzichten müssen. Publisherreagiert mit einem Statement.Gleich mehrere Spieler berichten mittlerweile von dem Problem. Doch selbst EAs Hilfestellungen scheinen keine dauerfristige Lösung bereitstellen zu können.Nachdem sich immer mehr Spieler von Star Wars Jedi: Survivor hilfesuchend an die Reddit-Community Steam oder die offizielle Support-Webseite gewandt haben, verspricht Publisher EA, man hätte die Berichte wahrgenommen und „untersuche das Problem“ bereits. So wird beispielsweise empfohlen, solltet ihr von dem Bug betroffen sein, einmal zu überprüfen, ob auch wirklich alle Inhalte des Spiels installiert seien. Außerdem könne eine Reparatur im Zweifelsfall helfen.Das Problem besteht einzelnen Kommentaren auf Reddit zufolge jedoch weiterhin: Selbst, wenn ihr es geschafft haben solltet, die verloren gegangenen Vorbesteller- und Deluxe-Boni wiederherzustellen, verschwinden sie wohl nur kurze Zeit später wieder aus den Inventaren der Spieler, wie unter anderem Videogamer berichtet.Auch, wenn es dafür keinen handfesten Beleg gibt, scheint der Bug vor allem Spieler zu befallen, die Respawns neuestes Sternenkrieg-Abenteuer auf der Xbox spielen. Doch auch PC-Spieler sind keineswegs vor Problemen gefeit, immerhin häufen sich die Beschwerden über die schlechte PC-Performance des Steams nahezu stündlich weiter an. Solltet ihr abgesehen von den Problemen, die der Titel mit sich bringt, aber trotzdem Lust aufeuch vielleicht trotz der Missstände überzeugen.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer