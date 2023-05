Star Wars Jedi: Survivor: Patch 4 mit Performance-Verbesserungen und Bugfixes erscheint heute

Star Wars Jedi: Survivor – Das ändert Patch 4





Patch 4 for #StarWarsJediSurvivor arrives on consoles on Tuesday, May 9. Patch 4 on PC will deploy as soon as possible this week… stay tuned for updates.



Get details on what to expect in these patches: https://t.co/LdyqGh0Azr pic.twitter.com/z5BQxNwboX



— EA Star Wars (@EAStarWars) May 9, 2023

Weitere Updates geplant

Auch zwei Wochen nach Release leidetnoch unter so einigen Problemen. Mitsteht nun das nächstevor der Tür, bei dem etliche Fehler behoben werden sollen.Das Update für Star Wars Jedi: Survivor erscheint sogar schon heute im Laufe des Tages, allerdings vorerst nur für die PS5- und Xbox Series X | S-Version. Für den PC soll der Patch noch in dieser Woche folgen, aber ein genaues Datum steht derzeit noch aus. Dabei bringt ausgerechnet der PC-Patch die meisten Änderungen.Über alle Plattformen hinweg soll Patch 4 für Star Wars Jedi: Survivor einige Fehler beheben, unter anderem einen Bug, bei dem der Bossgegner Rayvis unbesiegbar wird. Auch Bugs, die mitunter euren Spielfortschritt behinderten, sollen mit dem Update aus der Welt geschafft werden, wie es in den Patchnotes heißt.Darüber hinaus dürfen PC-Spieler mit dem Update auf eine verbesserte Technik hoffen. Entwickler Respawn verspricht unter anderem ein, wodurch es zu weniger Stottern und Rucklern kommen soll. Darüber hinaus soll auch insgesamt die Performance verbessert werden, sowohl mit als auch ohne Raytracing. Diese Änderungen werden mit einem zukünftigen Patch ebenfalls für die Konsolen umgesetzt.Inwieweit diese Verbesserungen einen positiven Einfluss auf die Performance haben, bleibt noch abzuwarten. Schließlich ist der Patch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erschienen.Respawn ist sich zudem bewusst, dass Star Wars Jedi: Survivor auch nach Patch 4 noch nicht fertig ist. Das Team arbeitet laut eigenen Aussagen an weiteren Performance-Verbesserungen und Bugfixes. Am PC soll vor allem die Leistung unter neueren Core i7- und i9-CPUs verbessert werden, während man außerdem das Bildstottern aus der Welt schaffen möchte.Ob bereits das nächste Update, also Patch 5, diese Verbesserungen umfasst oder die Entwickler noch mehr Zeit benötigen, ist unklar. Bleibt zu hoffen, dass das Team die Probleme tatsächlich in den Griff bekommt, damit Fans schlussendlich Star Wars Jedi: Survivor auch genießen können.Spielerisch und erzählerisch weiß das zweite Abenteuer von Cal Kestis nämlich sehr wohl zu überzeugen, wie unter anderemzeigt. Allerdings solltet ihr euchderzeit in Acht nehmen, falls euer Herz an bestimmten Cosmetics hängt.