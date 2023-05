Star Wars Jedi: Survivor: So bewältigt ihr die Kammer der Loslösung und kassiert die Belohnung

Star Wars Jedi: Survivor – So findet ihr die Kammer der Loslösung

Kopfzerbrechende Kobo-Kisten auf Koboh

Diese Belohnung erwartet euch

Wie im vier Jahre alten Vorgänger muss Jedi-Ritter Cal Kestis auch innicht nur von Planet zu Planet hüpfen, sondern dabei auch den ein oder anderen Tempel erforschen.Neben dem Grabmal von Uhrma gehört dazu auch die sogenannte, die sich auf dem Planetenbefindet. Als eine von insgesamt sieben Jedi-Kammern stellt sie euch mit einem kniffligen Rätsel auf die Probe, bei dessen Lösung aber auch eine entsprechende Belohnung winkt. Wir helfen euch beim Bewältigen der Prüfung.Um in Star Wars Jedi: Survivor die Kammer der Loslösung zu erreichen, startet ihr am besten beimund begebt euch von dort durch die zwei grünen Laser-Wände. Zwar könnt ihr durch Gedankenkontrolle einen Sturmtruppler dazu bringen, eine der beiden zu deaktivieren, um an der anderen vorbeizukommen braucht ihr aber in jedem Fall die imvon Merrin gelernte Fähigkeit.Nach erfolgreicher Durchquerung solltet ihr unter euch einen Wasserfall bemerken, den ihr nach einer kurzen Dusche ebenfalls hinter euch lasst. Mithilfe eines Fahrstuhls geht es dann direkt hinunter in die Kammer der Loslösung, wo ihr abseits vom erwähnten Rätsel und der dazugehörigen Belohnung auchfinden könnt.Los geht es mit der gewaltigen Kiste, die ihr mithilfe der Macht ganz einfach von der Wand wegzieht. Dahinter findet ihr eine Kugel, die ihr ebenfalls mit der Macht an euch heranholt und quer durch den Raum schleppt, um sie dann in eine Vorrichtung auf der rechten Seite des Raumes einzusetzen. Verteilt nun dasauf der Kiste und zieht sie wieder in Richtung ihrer ursprünglichen Position.Während sie zu ihrer ursprünglichen Position zurückgleitet, entfacht ihr das auf der Kiste platzierte Gewebe mit dem Strahl, der von der Kugel in der Vorrichtung ausgesandt werdet. Dann schiebt ihr sie schnell wieder zurück an die Wand zurück, um das dort ansässige Gewebe ebenfalls in Brand zu setzen und diezu befreien. Wie genau das in Aktion aussieht, könnt ihr euch auch im eingebetteten Video noch einmal anschauen.Nun gilt es beide Kisten zu nutzen, um eine auf dem am Boden befindlichenzu platzieren, während die andere auf dem Fahrstuhl an der gegenüberliegenden Wand landet. Habt ihr die beiden Kisten erfolgreich hin- und hergeschoben, könnt ihr an den Ranken der ersten Kiste hochklettern und dann an den Ranken der zweiten, die sich auf dem nach oben gefahrenen Fahrstuhl befindet, um das dahinter liegendezu erreichen.Dort angekommen findet ihr auch gleich die: Den Bonus „Geduld“, der euch ausgerüstet zwar drei Slots kostet, dafür aber bei Aktivierung der Machtverlangsamung eure Gesundheit ein bisschen wieder auffüllt. Falls ihr eure Gegner gerne in Zeitlupe durch die Galaxis laufen seht, ist das also sicherlich eine überlegenswerte Investition.Falls ihr sonst noch auf der Suche nach hilfreichen Tipps zu Cal Kestis' zweiten Abenteuer seid: An anderer Stelle verraten wir euch,erwarten undkönnt. Außerdem helfen wir euch bei derauf die Sprünge.