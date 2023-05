Star Wars Jedi: Survivor: Simple Mod lässt euch zwischen allen Lichtschwert-Haltungen wechseln

Star Wars Jedi: Survivor – Eine kleine Mod verbessert das Kämpfen

Inwird – wenig überraschend – viel gekämpft. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen fünf verschiedenen, die ihr jedoch nicht ganz frei wechseln könnt. Einemacht es nun aber möglich.Obwohl Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor ein deutlich erfahrener Jedi ist, kann der Protagonist maximal zwei verschiedene Lichtschwert-Haltungen gleichzeitig mit sich führen. Will man diese auswechseln, muss man erst zu einem Meditationspunkt oder zu einer Werbank reisen und dort die Anpassung vornehmen. Am PC könnt ihr euch dank einer Mod zukünftig diesen Weg sparen.Die Mod mit dem passenden Namenvon r457 erlaubt es euch nämlich, ganz einfach zwischen alle fünf Lichtschwert-Haltungen in Star Wars Jedi: Survivor zu wechseln. Dafür müsst ihr lediglich die Modifikation installieren und das einzelne Lichtschwert in den ersten Slot packen. Danach landen die übrigen vier Haltungen – Zwei Lichtschwerter, Doppelklinge, Parierstange und Blaster – in die zusätzlichen Slots.Fortan könnt ihr ganz einfach über einen Tastendruck eure Haltung ändern und in den Kämpfen all eure Lichtschwert-Künste unter Beweis stellen. Solltet ihr die Mod nutzen wollen, behaltet dabei im Hinterkopf, dass Star Wars Jedi: Survivor dadurch unter Umständen etwas einfacher wird. Schließlich sind die Kämpfe im Normalfall darauf ausgelegt, dass ihr maximal zwei Haltungen zur Verfügung habt.Wie ihr die Mod installiert und welche Voraussetzungen es gibt, erfahrt ihr derweil auf der Nexusmods-Seite zu Lightsaber Stances. Dabei könnt ihr die Mod übrigens auch nutzen, wenn ihr Star Wars Jedi: Survivor mit einem Gamepad am PC spielt.Falls ihr hingegen lieber wissen wollt, wie ihr die, dann können wir euch dabei unter die Arme greifen. Selbiges gilt für die