Star Wars Jedi: Survivor: Fortzsetzung befindet sich möglicherweise schon in Entwicklung

Star Wars Jedi: Respawn sucht neue Mitarbeiter

Die Geschichte vonist noch nicht zu Ende erzählt: Offenbar arbeitet Entwickler Respawn Entertainment bereits an einer. Dies geht zumindest aus einer aktuellen Stellenausschreibung des Studios hervor.Rund drei Monate ist der Release von Star Wars Jedi: Survivor erst her und war für Publisher Electronic Artsein zufriedenstellender Erfolg. Zumindest in dem Sinne, dass Respawn Entertainment zukünftig wohl an einem dritten Spiel arbeiten darf,Als erstes ist eine mögliche Fortsetzung von Star Wars Jedi: Survivor dem englischsprachigen Magazin Tech4Gamers aufgefallen, die über zwei auffällige Stellenausschreibungen gestolpert sind. Unter anderem sucht Respawn Entertainment nach einemspeziell für die Star Wars Jedi-Reihe. Da offiziell keine weiteren Inhalte für Star Wars Jedi: Survivor geplant sind, wird man sich hier der Wahrscheinlichkeit nach auf einen dritten Teil beziehen. Außer das Team arbeitet überraschenderweise an einem noch nicht angekündigten DLC.Des Weiteren ist Respawn an einem neueninteressiert, bei dem es in der Job-Beschreibung aber nur heißt, dass er für das Star Wars Team arbeiten würde. Das bedeutet allerdings nicht, dass er zwingend für die Jedi-Reihe tätig sein wird, sondern bei Respawn entstehen bekanntlich derzeit noch zwei weitere Projekte mit der begehrten Disney-Lizenz: Ein Shooter und ein Strategiespiel im beliebten Sci-Fi-Universum.Sollte sich nun tatsächlich auch ein drittes Jedi-Spiel in Entwicklung befinden, dann dürfte Respawn ziemlich sicher vollständig ausgelastet sein. Immerhin muss sich das US-Studio gleichzeitig um