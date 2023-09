Star Wars Jedi: Survivor: Patch 7 soll für solide 60 FPS auf PS5 und Xbox Series X sorgen

Star Wars Jedi: Survivor – Neuer Patch will PS5- & Xbox Series X-Version mit soliden 60 FPS versorgen

Der Leistungsmodus wurde komplett überarbeitet, um das Spielerlebnis erheblich zu verbessern.

Mehrere GPU- und CPU-Optimierungen haben – zusammen mit der Deaktivierung von Raytracing – zu einem besseren Spielererlebnis geführt, einschließlich solider 60 FPS im Leistungsmodus.

Auch der Qualitätsmodus wurde optimiert, um FPS-Schwankungen zu reduzieren und weitere grafische Verbesserungen einzuführen.

Unterstützung variabler Bildwiederholrate für PS5 hinzugefügt.

Zusätzliche Leistungs- & Optimierungsverbesserungen für PC, einschließlich DLSS-Unterstützung.

Verbesserung des Speichersystems, um beschädigte Spielstände zu verhindern.

Es wurden Probleme behoben, durch die Spielende ihre EP nicht erhielten, wenn sie unter bestimmten Umständen gestorben waren.

Diverse Absturzbehebungen.

Diverse Fehlerbehebungen und Verbesserungen auf allen Plattformen, darunter auch für Stoff, Beleuchtung und UI.

Schon einige Monate ist es her, dassdie Herzen der Spieler im Sturm erobern konnte. Seitdem gab es immer mal wiederund, mit denendem Titel nachträgliche Verbesserungen spendiert hat.So auch der aktuelle Patch mit der Versionsnummer 7, der am heutigen Tag erschienen ist. Er nimmt vor allem etwaige Fehler sowie performance-bedingte Problemchen in Angriff. Und Besitzer eineroder einerdürfen sich besonders über die technischen Verbesserungen freuen.So sollen die beiden „Next-Gen-Versionen“ von Star Wars Jedi: Survivor künftig mit einervon „stabilen 60 FPS im Performance-Modus“ laufen, wie Respawn und Publisher Electronic Arts jüngst bekanntgeben. Die PlayStation 5-Variante des Titels darf künftig sogar auf die Unterstützungbauen – ein Feature, das Sony seiner PS5 erst im April spendierte.Doch auch für diehaben die Entwickler etwas Liebe übrig: Von „zusätzlichen Performance- und Optimierungsverbesserungen“, die den Support vonumfassen, ist die Rede. Welche Verbesserungen Respawn noch an Star Wars Jedi: Survivor vorgenommen hat, entnehmt ihr am besten selbst den offiziellen Patch Notes oder unserer nachfolgenden Übersicht:Abgesehen davon weist man noch einmal darauf hin, dass dieim Spiel weiterhin auflimitiert sind. Erst vor wenigen Wochen erfuhren wir davon, dassbekommen soll.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer