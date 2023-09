Star Wars Jedi: Survivor: Nachfolger Cal Kestis-Schauspieler Cameron Monaghan zufolge auf dem Weg

Star Wars Jedi: Survivor - Nachfolger ist Monaghan zufolge ein "großes Unterfangen"

Nachdem der zweite Teil der beliebten-Soulslikes,, erst im Frühjahr des Jahres für Begeisterung sorgte, ist seinallem Anschein nach bereits auf dem Weg zu uns.So spricht kein Geringerer als Schauspieler und Synchronsprecher, der den Hauptprotagonisten der Reihe,, verkörpert, nun bereits von seinen Arbeiten am dritten Teil.Während eines Panels im Rahmen der via VGC) verriet Monaghan gegenüber dem Publikum, dass er bereits an "einem dritten Teil arbeiten" würde, womit er sich natürlich auf die beiden Vorgänger,sowie seinen zweiten Teil,reichlich Lob über hatten, bezog.Ganz konkret befinde sich das Team hinter dem Nachfolger bereits, den bislang unbenannten Teil zu entwickeln. "Das ist ein großes Unterfangen, und es gab bisher einige Gespräche, aber ich hoffe, dass wir am Ende in der Lage sein werden, etwas wirklich Cooles zu machen.", so der Cal Kestis-Darsteller weiter. Erst vor Kurzem war bereits von einerüber zwei auffällige Stellenausschreibungen gestolpert war.Schon zu Beginn des Jahres und noch vor der Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Survivor, gestand auch der ehemalige. Erst vor wenigen Tagen häuften sich allerdings die Meldungen über seinenbei Respawn Entertainment und EA, um "neuen Abenteuern" nachzugehen. Seinen Platz sollen derweil einige alteingesessene Führungskräfte des Studios einnehmen.Mitvonauf der PS5 und der Xbox Series X gesorgt, nachdem bereits zuvor eineangekündigt wurde. Ohnehin dürfte es aber noch ein wenig dauern, ehe wir uns auf den Nachfolger des Sternenkrieg-Soulslike freuen können.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer