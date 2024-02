Star Wars Jedi: Survivor: Grammy für den besten Videospiel-Soundtrack 2023 verliehen

Der Grammy für den besten Videospiel-Soundtrack 2023 geht an…





The Force is strong at the #GRAMMYS!#StarWarsJediSurvivor has won Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media.



Congratulations to our composers @ComposerBarton and @GordyHaab! 🎉 pic.twitter.com/5C6vQMT5ra



— EA Star Wars (@EAStarWars) February 4, 2024

In der vergangenen Nacht wurde der wohl wichtigste Preis der modernen Musikindustrie verliehen: Diewurden wieder einmal an ihre Gewinner überreicht und unter den nominiertenfanden sich einige bekannte Namen wieder.Darunter beispielsweiseoder. Den Grammy für den besten Score konnte sich letzten Endes jedoch ein anderer, ebenfalls starker Titel, der im letzten Jahr erschienen ist, sichern.. Mit ihrer Arbeit an der musikalischen Untermalung des Sequels konnten sich die beidenundin der Kategorie "Best Score Soundtrack for Video Games and other Interactive Media" gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.Neben den bereits genannten zählte auch: The Roleplaying Musical zu den Nominierten. Selbstredend wurde auch noch einmal im Rahmen eines Social Media-Posts auf den Grammy-Gewinn von Star Wars Jedi: Survivor aufmerksam gemacht: „Die Macht ist stark bei den Grammys“, heißt es seitens des offiziellen Accounts von EA.Barton und Haab sind somit erst die zweiten Komponisten, die sich mit einem Grammy-Award in der genannten Kategorie rühmen dürfen,worden war.ging der prestigeträchtige Preis noch an die Komponistin Stephanie Economou, die ihnkonnte.Ganz an dervorbeigerauscht sind die Grammys zuvor aber dennoch nicht: Schonmit Sängern für eine Komposition, die er fürkreiert hatte. Der mit Stray Gods auch in diesem Jahr nominiertedurfte sich mit seiner Musik zubereits 2013 über eine Nennung in der Kategorie „Best Score Soundtrack for Visual Media“ freuen.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer